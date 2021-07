Perfektní sluchátka Niceboy HIVE Podsie 2021 nyní zakoupíte s úžasnou slevou

Komerční sdělení: Hudba je nedílnou součástí našich každodenních životů. Z tohoto důvodu by ve vaší výbavě rozhodně neměla chybět kvalitní sluchátka, díky kterým si můžete vychutnat nejen hudbu, ale třeba i podcasty či hovory, a to ať už jste doslova kdekoliv. Obrovské popularitě se nyní těší Niceboy HIVE Podsie 2021, u kterých výrobce kombinuje precizní zpracování, skvělé vlastnosti, křišťálově čistý zvuk a hlavně nízkou cenu. Pojďme si tedy společně projít, co tento model vlastně umí.

Konkrétně se jedná o takzvaná True Wireless sluchátka, u kterých se problémy se zamotaným kabelem stávají minulostí. Bezdrátové spojení s telefonem či laptopem následně probíhá prostřednictvím moderního standardu Bluetooth 5.1. Samozřejmě v případě sluchátek je tím nejdůležitějším faktorem jejich zvuk. O ten se starají 8mm měniče v kombinaci s technologií MaxxBass, čímž výrobce zajišťuje mohutné basy, prokreslené středy i ostré výšky. Podporované kodeky AAC a SBC se pak ještě starají o čistý a nezkreslený přenos. Potěšit dokáže i úžasná výdrž baterie. Na jedno nabití si můžete užít až 9,5hodinový poslech, který lze v momentě díky nabíjecímu pouzdru navýšit až na 35 hodin. Následné nabíjení probíhá skrze moderní konektor USB-C.

Sluchátka HIVE Podsie 2021 se hodí i na sport, přičemž se v žádném případě nezaleknou potu či vody. Nabízí totiž krytí dle IP54. Nechybí ani kvalitní mikrofony pro případné hands-free telefonní hovory, kdy rozhodně oceníte jejich schopnost redukce okolního šumu. Pro jednoduché ovládání sluchátek lze navíc využít takzvaná smart buttons neboli chytrá tlačítka. Ta si poradí s ovládáním přehrávání, hlasitosti a hovorů. Model HIVE Podsie 2021 běžně stojí 999 korun, avšak nyní jej můžete získat s úžasnou slevou za ještě nižší částku.

