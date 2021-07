5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte levněji (23. 7. 2021 – 25. 7. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Rudá volavka

Bývalá primabalerína Dominika Jegorovová se na prkna co znamenají svět už nikdy nevrátí. Taneční partner jí totiž zlomil nohu. Dominika se od svého mocného strýčka dozví, že zranění se jí nepřihodilo náhodou, kolegové se jí chtěli zbavit, aby dostali také šanci. Dominika se pomstí a odhalí svůj smysl pro brutalitu. Ta zažehne zájem strýčka, který pracuje pro bezpečnostní službu. Dominiku navede, aby sbalila nepohodlného muže, který je pak přímo před ní zavražděn. Teď má strýček Dominiku v hrsti. Buď ji čeká smrt jako nepohodlného svědka, nebo výcvik na agentku. Dominika nemá na výběr, má doma nemocnou matku, pro kterou potřebuje lékařskou péči a tak se z ní stává tajná agentka, který má za úkol dostat informace z americké strany. Na té Dominiku čeká Nathan, americký agent CIA, který ihned odhalí, že je agentka, ale nabídne jí spolupráci. Dominika se tak ocitá v síti bezpečnostních služeb a poznává, jak složitý život je mezi dvěma tábory. Komu může věřit? Brzy se naučí, že nikomu a sama je důkazem toho, že by na její slova neměl nikdo moc sázet. Dominičin strýček neváhá svou neteř mučit za spolupráci s americkou stranou. Dominika si ale znovu získá důvěru. Dostává důležitý úkol. Musí získat jméno krtka, tajného špiona uprostřed ruské služby, který donáší americké straně a je Nathanem přísně střežen a chráněn…

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Rudá volavka pořídíte zde.

Gambit

Víte, co dělá Angličan uprostřed Texasu? Má plán. Harry Deane dělá správce umělecké sbírky, svou práci miluje, a přesto trpí. Jeho zaměstnavatelem je totiž jeden z nejbohatších Angličanů, stejně excentrický jako šílený a zcela nesnesitelný. Harry se proto rozhodne využít šéfovy vášně pro obrazové sbírky a rozehraje partii směřující k tomu, aby si jeho šéf koupil falešný dávno ztracený obraz Moneta. Pro svůj umělecký zločin ale potřebuje královnu texaského rodea. Plán je mistrovský, k úspěchu postačí, aby Harry přestal být notorický smolař.

39,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Gambit pořídíte zde.

Zrození Planety opic

Otec vědce Willa trpí Alzheimerovou chorobou a Will se snaží vyvinout látku, která by jeho milovaného otce vyléčila. Vyvine prostředek s názvem ALZ 112. Testuje se na šimpanzích, u kterých prokazatelně dochází ke zvýšení inteligence. Will chce povolení testovat na lidech, ale jeho nadřízený to odmítá. Will se rozhodne aplikovat látku otci, protože jeho nemoc se rapidně zhoršuje… V podstatě okamžitě dojde u otce ke zlepšení zdravotního stavu, a dokonce k vylepšení některých schopností. Stále však není jisté, zda přípravek nemá nějaké vedlejší účinky. V ústavu se záhy jedna šimpanzí samice začala chovat velice agresivně a ona i ostatní opice jsou utraceni. Will později najde v jejím kotci mládě – to byl důvod její agresivity, chránila svého potomka. Will se rozhodne, že si mládě ponechá a dá mu jméno Caesar. Z matky do něj přešla látka ALZ 112 a díky tomu v 18 měsících umí 24 slov znakové řeči, ve dvou letech skládá skládačky pro děti od 8 let a ve 3 letech projevuje komunikační schopnosti daleko převyšující člověka. Jednoho dne Caesar uteče a zlý soused se ho pokusí zabít. Caesar je zraněný a Will ho vezme k veterináři. Tam se seznámí s mladou veterinářkou Caroline a začnou spolu chodit. Společně vychovávají Caesara jako člověka a on jim všechnu péči oplácí svou láskou. Také Willův otec si Caesara velmi oblíbí… Zhruba za 5 let Caesar chápe, že není člověk jako ostatní, a chce vědět, kým vlastně je. Will mu poví pravdu o matce, kterou zabili, a i to, že u Caesara došlo k ještě většímu účinku ALZ 112 a jeho inteligence je stále vyšší. Podle Caroline to je špatné. Kde bude Caesar žít?

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Zrození Planety opic pořídíte zde.

Den poté

Výzkumy klimatologa Jacka Halla (Dennis Quaid), naznačují, že by globální oteplování mohlo spustit prudkou a katastrofální změnu zemského klimatu. Všechno začalo, když se Hall stal svědkem odlomení ledové kry o velikosti Rhode Islandu z antarktického ledového pole. Na celé zeměkouli následovaly prudké změny počasí: v Tokiu padaly kroupy o velikosti grapefruitu, rekordy lámající hurikán řádil na Havaji, v Dillí napadl sníh a přes Los Angeles se přehnala ničivá série tornád. Profesor Rapsona (Ian Holm) potvrdil Jackovy nejhorší obavy: tyto prudké změny počasí jsou příznakem velké globální změny. Množství vody z tajících polárních ledovců narušilo mořské proudy stabilizující náš klimatický systém. Globální oteplování posunulo planetu na pokraj nové doby ledové, která nastane během jedné globální superbouře… Zatímco Jack varuje Bílý dům před blížící se klimatickou změnou, jeho sedmnáctiletý syn Sam (Jake Gyllenhaal) uvízl v New Yorku. Obyvatelstvo je evakuováno na jih, avšak Jack míří na sever zachránit Sama. Ale ani Jack není připraven na to, co se stane – jemu, jeho synovi a jeho planetě… V Emmerichově filmu Den nezávislosti Zemi téměř zničili vetřelci. Teď ve filmu Den poté je nepřítelem mnohem ničivější síla: je to příroda sama. „Je to výpravný příběh o přežití a hrdinství s neustálou akcí a výbornými vizuálními efekty. Rozhodně má tu ráznost, kterou obecenstvo od Rolanda Emmericha očekává,“ říká producent Mark Gordon. Filmu nechybí ani lidský prvek. „Je to stále lidské drama bez ohledu na efekty,“ říká Emmerich. Postavy otce a syna jsou zranitelné, rozporné a milující a to dělá jejich boj proti nesmírné síle přírody tak vzrušující. Jde o obecný boj Člověka proti Přírodě. Odolnost a nakonec vítězství lidského ducha.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Den poté pořídíte zde.

Labyrint: Útěk

Podzemní výtah Thomase vyvezl na louku obklopenou vysokými zdmi. Vůbec na nic si nepamatuje, dokonce si zpočátku nevzpomíná ani na vlastní jméno. Hned po příjezdu jej přivítá skupina dalších mladíků, které již dříve potkal stejný osud. Vytvořili zvláštní komunitu, která se na tom podivném místě snaží přežít a zároveň neúnavně hledá únikovou cestu. Možnost utéct mají každé ráno, kdy se ve zdi otevírá obrovská brána. Ta jim však pouze umožňuje vstoupit do obrovského a neustále se měnícího bludiště, které jejich nový domov obklopuje. Nejlepší a nejodvážnější běžci hledají cestu ven a postupně mapují jednotlivé části labyrintu. Mají na to jen čas vymezený denním světlem, večer se brána uzavírá a kdo se nestihne včas vrátit, mezi stěnami labyrintu nepřežije. Zůstane po něm jen přeškrtnuté jméno vyryté na stěně. Labyrint se totiž v noci mění na děsivé místo plné nejrůznějších nástrah, kvůli nimž se pravděpodobnost přežití v jeho útrobách limitně blíží k nule. Thomase přesto bludiště neustále přitahuje. Možná za to může i fakt, že je jiný než ostatní chlapci. Jemu jedinému se zdají podivné sny o minulosti a o záhadné organizaci skryté pod zkratkou W.C.K.D. Navíc právě jeho jméno vykřikne nový pasažér, kterého přiveze další výtah. K překvapení všech to ale není chlapec, ale dívka (Kaya Scodelario). A právě ona možná drží klíč od brány jejich vězení.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Labyrint: Útěk pořídíte zde.