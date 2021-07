Prohlédněte si vítězné fotografie z prestižní soutěže iPhone Photography Awards 2021

Stejně jako v předešlých letech, i letos se konala prestižní fotografická soutěž iPhone Photography Awads, ve které měří síly tisíce nadšených mobilních fotografů mezi sebou ve snaze zaujmout profesionální porotu svými snímky. A i letos jsme se ve druhé polovině července dočkali zveřejnění těch nejlepších fotek, které se letos do soutěže přihlásily. Česká stopa se v iPhone Photography Awards sice letos neobjevila, i tak však stojí všechny snímky z osmnácti kategorií a dalších několika „nadkategorií“ za to. Ostatně, posuďte sami v galerii níže, ve které jsme pro vás shromáždili vítěze daných kategorií. V popisku každé fotky naleznete i informace o tom, na jaký iPhone byl snímek zachycen.

Fotogalerie Abstrakce Abstrakce - Vyfoceno na iPhone 11 Pro architektura Architektura - Vyfoceno na iPhone 8 Plus cestovani Cestování - Vyfoceno na iPhone 12 Pro Max Deti Děti - Vyfoceno na iPhone 7 Plus +15 Fotek fotograf roku Sharan Shetty Fotka fotografa roku - Vyfoceno na iPhone X Krajina Krajiny - Vyfoceno na iPhone XR lide Lidé - Vyfoceno na iPhone X Mestsky zivot Městský život - Vyfoceno na iPhone X nezarazene Jiné - Vyfoceno na iPhone 7 panorama Panorama - Vyfoceno na iPhone XS portret Portrét - Vyfoceno na iPhone 12 Pro Priroda Příroda - Vyfoceno na iPhone X vitez hlavni ceny Vítěz hlavní ceny - Vyfoceno na iPhone 7 zapad slunce Západ slunce - Vyfoceno na iPhone 11 Pro Max zivot Běžný život - Vyfoceno na iPhone 12 Pro Max zivotni prostredi Životní prostředi - Vyfoceno na iPhone 11 zivotni styl Životní styl - Vyfoceno na iPhone XS Zvirata Zvíře - Vyfoceno na iPhone 11 Pro Max

Jak můžete sami vidět, vítězné fotky z iPhone Photography Awards jsou mnohdy skutečně dechberoucí a jen stěží byste zřejmě tipovali, že byly vyfoceny na mobilní telefon. Je však důležité si uvědomit, že kvalita fotosoustavy iPhonu je jen částí úspěchu každého snímku. Tou další a bezesporu mnohem důležitější je cit pro daný moment, který si zaslouží zvěčnit. Bez toho by totiž takto úchvatné snímky bodující v prestižních soutěžích jen těžko vznikly. Pokud by vás zajímaly fotky na druhých a třetích místech v daných kategoriích, můžete se podívat přímo na webu soutěže zde. Rozhodně stojí za to.