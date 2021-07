LOH Tokio: Jak sledovat letošní olympiadu (nejen) přes iPhone

Letní olympijské hry v Tokiu jsou konečně tu. Pokud tedy i vás tento sportovní svátek zajímá a rádi byste si jej vychutnali co nejvíce, máme pro vás nálož aplikací, které vám v tou pomohou. Pojďme tedy na ně.

LOH Tokio v mobilu

iVysílání

O přímé přenosy ze sportovišť nás ani letos neochudí Česká televize, která se připravuje na vysílání stovek hodin sportovních přenosů. Vše bude navíc již tradičně prokládáno různými studiovými rozbory a medailonky sportovců, jak jsme zvyklí například i z hokejového mistrovství světa. Pokud tedy o přímé přenosy komentované českými komentátory stojíte, nejlepší volbou je sledování přes aplikaci iVysílání.

ČT Sport

Aplikaci iVysílání je vhodné doplnit další aplikací z dílny České televize, která nese název ČT Sport. Jak už totiž její název napovídá, naleznete v ní veškeré informace týkající se dění ve sportu a tím pádem i zprávy z LOH. V aplikaci si můžete přečíst tuny zpráv například o zdravotních problémech jednotlivých sportovců, rozhovory s nimi či zkrátka jen zajímavosti z místa konání. Přes aplikaci se navíc můžete též velmi jednoduše prokliknout právě na sledování určitého zápasu.

Olympics

Zpravodajství z LOH můžete sledovat i přes oficiální aplikaci mezinárodního olympijského výboru, která se tentokrát skutečně povedla. Naleznete v ní nejen online textové přepisy zápasů, ale i spousty anglicky psaných zpráv, časy konání jednotlivých sportů či počty medailí jednotlivých zemí. Samozřejmostí jsou pak fotky a videa, které si můžete prohlédnout přímo v aplikaci. Pokud jste tedy zvyklí využívat v době konání hokejových mistrovství světa oficiální aplikace od IIHF, tato olympijská verze by vám měla dokonale vyhovovat.

Sport.cz

I aplikace společnosti Seznam, Sport.cz, je pro sledování dění na LOH opravdu perfektním pomocníkem. Naleznete v ní jak online textové reportáže, tak i tuny zajímavostí a velmi pěkné galerie obrázků. Dle mého názoru vám tato aplikace nabídne ze zákulisí olympiády nejvíce novinek jen pár sekund či minut poté, co se na ledové ploše odehrají. Na neaktuálnost či to, že jste v aplikaci nenašli informace, které vás zajímají, si tak určitě stěžovat nebudete. Appka je navíc též velmi intuitivní, takže je její ovládání opravdu hračka.

Livesport

Textové přenosy si můžete parádně užít i přes velmi oblíbenou aplikaci Livesport, ve které naleznete též skvěle přehledně seřazeny všechny sporty, jejich časy, skóre a další spoustu detailů, které by vás mohly u jednotlivých zápasů zajímat. V aplikaci můžete zároveň mrknout na kurzy u sázkových kanceláří na jednotlivé zápasy a popřípadě na ně rovnou i vsadit. Pokud by vás pak textový přepis omrzel, v Livesportu se dozvíte i to, kde lze sledovat živý video přenos.

Weby, které se vyplatí sledovat

Sledování sportů přes webové stránky

Krom aplikací se dají sporty samozřejmě sledovat i na různých internetových stránkách skrze live streamy. Pokud jste již někdy přímý přenos ze zápasu hledali, jistě mi dáte za pravdu, že to není až takový problém a většinou se daný sport podaří nalézt vcelku rychle (tedy až na zápasy Ligy mistrů). A kde tedy sledovat? V ideálním případě vás odkážu opět na web České televize, na kterém naleznete v sekci Živé vysílání všechny hrané zápasy a nejspíš na ně budete moci mrknout i zpětně. Alternativou pak je web ziveprenosy.cz, na kterém též naleznete skutečně nepřeberné množství odkazů na různé zahraniční streamy. Pokud byste ani na jedné z těchto stránek nepochodili (což se nestane), přes Google se vám do pár vteřin podaří určitě najít jiný live stream. Většinou však musíte překousnout minimálně tři reklamy na jeho začátku.

Sledování novinek okolo turnaje

Ve sportovním světě se nebude mluvit v následujících týdnech téměř o ničem jiném než právě o olympiádě, díky čemuž nebude dohledávání zpráv ohledně zápasů žádný problém. Skvěle k tomu poslouží například i aplikace Sport.cz, která nabízí jak online textový přepis, tak i desítky článků ze zákulisí turnaje, které se určitě vyplatí sledovat. Další tuny novinek se pak dozvíte například ve sportovní sekci aktuálně.cz, na idnesu.cz, na lidovkách či v blesku. Webů je však samozřejmě daleko více a na internetu je naleznete skutečně do pár vteřin pod heslem „mistrovství světa ve fotbale“.