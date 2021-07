Proč byste si měli okamžitě nainstalovat iOS 14.7

Po pondělním vydání veřejné verze iOS 14.7 a iPadOS 14.7 uvolnil před pár hodinami Apple konečně úplný seznam oprav chyb, které tyto systémy přináší. Ptáte-li se, proč až tak pozdě, je to jednoduše proto, že čekal na veřejné vydání iPadOS 14.7, který s iOS 14 sdílel stejné chyby a dřívější vydání poznámek k updatu by tak logicky ohrozilo bezpečnost uživatelů iPadů. A že rozhodně není o co stát.

Podle poznámek k aktualizacím řeší iOS a iPadOS 14.7 například chybu, která umožňovala při připojení ke škodlivé WiFi síti spouštění libovolného kódu na iPhonu či iPadu a tedy de facto i jeho částečné ovládnutí. Kromě toho pak mohla být po připojení k těmto WiFi sítím natvrdo WiFi na daném zařízení deaktivována, kvůli čemuž byl potřeba jejich tvrdý restart. Nejedná se sice ve své podstatě o nic komplikovaného, avšak zároveň ani potěšujícího. Je proto rozhodně dobré vše podchytit instalací nových verzí iOS a iPadOS a potenciální problémy tím vymýtit.

Kromě opravy chyby spojené s WiFi připojením opravuje iOS a iPadOS 14.7 taktéž dalších několik bezpečnostních trhlin souvisejících se zvukovými soubory, Najít, webovými obrázky, otevíráním PDF a dalšími pár věcmi. Ve srovnání s WiFi se sice nejednalo o až tak velké problémy, vždy je však samozřejmě lepší mít zařízení zcela bez nich. S instalací updatů proto raději neváhejte, pro váš klid na duši to rozhodně stojí.