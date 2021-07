Od představení nových operačních systémů aktuálně uběhlo již několik dlouhých týdnů. Konkrétně Apple nové systémy – iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15 – představil tradičně na letošní vývojářské konferenci WWDC. Jestliže patříte mezi pravidelné čtenáře našeho magazínu, tak vám zajisté neunikly články, ve kterých se věnujeme všem novinkám, se kterými Apple přišel. Z počátku se mohlo zdát, že novinek k dispozici moc není, nakonec se ale ukázalo, že jich je opravdu nespočet. I díky tomu se všem novinkám denně věnujeme již prakticky měsíc a půl v kuse. V rámci tohoto článku se zaměříme na iOS 15.

iOS 15: Jak aktivovat režim Soustředění

Součástí iOS 15, a také ostatních nových operačních systémů, je nově režim Soustředění. Jednou větou by se režim Soustředění dal shrnout jakožto režim Nerušit na steroidech. Režimů Soustředění si totiž můžete nastavit hned několik. Jeden může být určený do práce, další domů a jiný například pro hraní her. Nastavit si konkrétně můžeme aplikace, které nám (ne)mohou při aktivním režimu Soustředění odesílat notifikace, tak stejně si můžeme vybrat i kontakty, které nám (ne)budou moci kontaktovat. Nechybí ani možnost automatizací a mnoho dalšího. Nastavení režimů Soustředění už jsme se na našem magazínu věnovali, v tomto článku se podíváme na to, jakým způsobem je lze aktivovat:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu s iOS 15 otevřeli ovládací centrum. iPhone s Touch ID: přejeďte prstem ze spodní hrany displeje směrem nahoru; iPhone s Face ID: přejeďte prstem z pravé horní hrany displeje směrem dolů.

Následně klepněte v levé části obrazovky na prvek Soustředění.

Tímto se otevřou veškeré režimy Soustředění, které jsou k dispozici.

Pro aktivaci na vybraný režim jednoduše klepněte, čímž dojde k jeho vybarvení.

jednoduše čímž dojde k jeho vybarvení. Následně stačí klepnout kamkoliv mimo, abyste se z rozhraní dostali ven.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy na vašem iPhonu aktivovat vybraný režim Soustředění. Nejedná se však o jedinou možnost aktivace. Pokud na iPhonu otevřete ovládací centrum, tak v prvku Soustředění můžete najít ikonu jednoho z vašich režimů. Pokud na tuto ikonu klepnete, tak dojde k okamžité aktivaci konkrétního režimu. Vyobrazený režim v prvku Soustředění se vybírá inteligentně podle času a dalších kritérií. Pokud v seznamu všech režimů Soustředění klepnete u jednoho na pravé straně na ikonu tří teček, tak si můžete zvolit, zdali se má režim aktivovat na hodinu, do zítřejšího rána či než odejdete z konkrétního místa. Dole pak můžete klepnout na Nový režim soustředění, čímž se ocitnete v rozhraní pro tvorbu nového režimu soustředění.