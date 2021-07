Chyba v iOS 14.7 znemožňuje u Apple Watch odemykání některými iPhony

Jednou ze skutečně užitečných vychytávek Apple Watch je již řadu let možnost odemknout je pomocí iPhonu. To jinými slovy znamená, že když si například ráno pro probuzení nasadíte Apple Watch, nemusíte je odemykat pomocí kódového zámku, ale při aktivní funkci odemčení přes iPhone stačí jen probudit a odemknout váš telefon a hodinky se automaticky taktéž zaktivují. iOS 14.7 však obsahuje chybu, která tuto funkci bohužel částečně blokuje.

Podle dostupných informací, které již potvrdil i samotný Apple, se mohou uživatelé Apple Watch vlastnící některý z iPhonů s Touch ID dostat po instalaci iOS 14.7 do situace, kdy nebudou schopni odemknout přes telefon Apple Watch. Požadovaný úkon totiž zkrátka vůbec nenaběhne a pro odemčení hodinek proto bude nutné vždy použít číselný kód. Pokud jej pak uživatelé zapomněli, nezbude jim nic jiného než zařízení zcela obnovit.

Jak již bylo zmíněno výše, Apple o celém problému ví a kromě rady odemykat v případě potíží Apple Watch pomocí kódového zámku, potažmo je obnovit slíbil, že chybu vyřeší v některé z budoucích aktualizací. Velmi pravděpodobně se tedy v brzké době dočkáme vydání iOS 14.7.1, který bude zaměřen jen a pouze na opravu tohoto bugu, jelikož se nezdá, že by včera vydané systémy přinášely problémů víc. Čistě teoreticky by se nicméně mohlo stát, že bude svět čekat až do vydání iOS 15, jelikož ten je kompatibilní se stejnými zařízeními jako iOS 14. Pro Apple by tak mohlo být svým způsobem zbytečné pracovat na opravě, kterou stejně relativně brzy přepíše novým systémem.