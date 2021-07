Recenze sloupového ventilátoru Eldonex CoolTower: Skvělý pomocník do letních dnů

Zatímco v zimě se mnoho z nás těší na léto, tak v létě se zase těšíme na zimu. Jedná se o naprosto klasickou věc, která jen podtrhuje to, že většina z nás nemůže být nikdy na sto procent spokojená. Zatímco v zimě si můžeme bez problémů zatopit, a to prostřednictvím klasických topení či třeba pomocí krbu, tak v létě je to horší. Klimatizacemi či ventilátory totiž byty a domy klasicky vybavené nejsou, byť se tedy i tohle vybavení v poslední době stává standardem – horka jsou totiž čím dál tím neúnosnější.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Pokud byste si u sebe doma chtěli zchladit vzduch, tak máte na výběr prakticky pouze ze dvou možností. Buď sáhnete po klasickém ventilátoru, anebo se vydáte cestou klimatizace. Ventilátory jsou samozřejmě levnější, skoro bezúdržbové, často umí zvlhčit vzduch a nevyžadují žádnou odbornou instalaci. Za klimatizace pak zaplatíte (desítky) tisíc, údržba je složitější, vzduch ztrácí vlhkost a je vyžadována odborná montáž. Výběr v tomto případě závisí jen a jen na vás, potažmo na vašich preferencích a finančních možnostech. Pokud se vám více zamlouvá starý dobrý ventilátor, tak pro vás máme zajímavý tip. Jedná se o sloupový ventilátor Eldonex CoolTower, který jednak seženete levně, a jednat vás překvapí svými funkcemi. Pojďme se na něj podívat v této recenzi.

Oficiální specifikace

Eldonex CoolTower je sloupový ventilátor, který má rozměry 29 × 29 × 111 cm. O ochlazování vzduchu se pak stará 57,5 centimetrový rotační ventilátor. Eldonex CoolTower se může pochlubit třemi provozními režimy a třemi rychlostmi. Nechybí dále funkce pro ionizaci vzduchu elektrostatickým výbojem. Eldonex CoolTower se zvládne v případě potřeby také otáčet, a to až o 80°. Zajištěn je také tichý provoz – maximální hluk má hodnotu 44 dB. Rychlost proudění vzduchu je až 7 m/s, maximální průtok pak 498 m³/h. Příkon je pak 65 wattů a hmotnost 3,7 kilogramů. Recenzovaný ventilátor je k dispozici v černé a bílé barvě, do redakce nám dorazila barva černá. Napájecí kabel je dlouhý 1,8 metrů a cena je stanovena na 2 490 korun.

Ionizace vzduchu

Ionizace vytváří prospěšné aniony, jenž na sebe vážou prachové částice ze vzduchu. Tyto částice pak padají k zemi, odkud je následně můžete jednoduše vysát. Díky ionizaci tak dochází k čištění vzduchu a místnost se stane chráněná proti bakteriím a virům. Ionizace dokáže také eliminovat pachy v prostředí, při používání navozuje pocit vzduchu po dešti a dokáže zajistit lepší spánek. Všechny tyto výhody zakoupení Eldonex CoolTower získáte.

Balení

Sloupový ventilátor Eldonex CoolTower vám přijde ve větší krabici, na které najdete vyobrazený samotný ventilátor, společně s různými vlastnostmi. Po otřevření krabice stačí, abyste vytáhli samotný ventilátor, společně s podstavcem. Pro používání je nutné podstavec ze dvou kusů přicvaknout na spodní stranu ventilátoru, a poté zajistit šroubky. Nejedná se o nic složitého a celý postup je zhruba na dvě minuty. V balení se dále nachází také dálkový ovladač, u kterého nechybí ani baterie, která je pro jeho využívání nutná. Nechybí samozřejmě ani návod k použití a sestavení, každopádně jak už jsem řekl, sestavení není vůbec složité.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Zpracování

Recenzovaný ventilátor je kompletně zpracován z černého (popřípadě bílého) plastu. Na spodní straně se nachází plastový podstavec, díky kterému ventilátor zvládne stabilně stát na zemi. Ve spodní části těla ventilátoru se nachází branding značky Eldonex, odsud směrem nahoru už se nachází mřížka, skrze kterou proudí vzduch. Tato mřížka rozhodně není jen tak ledajaká – aby došlo k zachování co možná nejnižší hlučnosti, tak je speciálně aerodynamicky navržená. Na horní straně už se nachází displej, na kterém lze sledovat stav ventilátoru, společně s tlačítky, které zase najdete na horní straně. Zezadu se pak nachází malá „přihrádka“, do které můžete jednak vložit dálkový ovladač, a jednak ji můžete použít pro jednoduché přesouvání ventilátoru.

Osobní zkušenost

Co se týče mé osobní zkušenosti, tak mohu hned na začátek říci, že je skvělá – pojďme si to ale trošku rozebrat. Ihned po sestavení ventilátoru jsem si myslel, že mám nějak špatně sestavený podstavec. Ventilátor totiž na podstavci nesedí naprosto pevně, ale lze s ním pohybovat. Nutno však podotknout, že se nejedná o chybu, nýbrž o vlastnost. Eldonex CoolTower totiž nabízí funkci Swing, díky které se ventilátor umí otáčet ze strany na stranu – o této funkci více níže. Recenzovaný ventilátor pěkně sedne do praktiky jakékoliv místnosti, osobně jsem jej využíval v kanceláři a v jedné z místností v domě. Obě tyto místnosti měly rozlohu zhruba 25 m² a v obou případech se vzduch vyprodukovaný ventilátorem dostal z jednoho rohu místnosti do druhého. Tím chci říct, že Eldonex CoolTower poslouží skvěle v pokojích, ložnicích, obývacích i třeba v menších kancelářích.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jak už jsem zmínil výše, tak Eldonex CoolTower nabízí celkově tři provozní režimy. První se označuje jakožto normální – ventilátor tedy fouká klasickým způsobem, bez nějakých změn. Druhým režimem je pak přírodní vánek, který doopravdy střídavý vánek v přírodě připomíná. Posledním režimem je režim noční. V tom se různými způsoby střídá intenzita vzduchu, stejně jako u přírodního vánku, avšak postupem času je rychlost ventilátoru snižována. Ne každému tento režim musí nutně vyhovovat, každopádně pokud máte rádi chládek a nejlépe se vám usíná, když jste zachumlaní pod peřinou, tak si noční režim zamilujete – to mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. U každého režimu si pak můžete nastavit jeho sílu, a to prostřednictvím jedné ze tří rychlostí. Aktivovat si můžete také funkci Swing, při které se ventilátor začne otáčet a vzduch tak rozproudí do kompletně celé místnostni.

Nastavit si dále můžete také časovač, což se hodí v případě, že nechcete ventilátor nechávat běžet nonstop. V praxi lze tuto funkci využít například v noci, kdy chcete, aby ventilátor běžel jen do té doby, až usnete, anebo třeba pokud někam odcházíte a chcete v místnosti nějakou dobu nechat proudit vzduch. Co se týče dálkového ovladače, tak díky něj můžete ovládat naprosto vše. Zprovozníte jej vložením baterie (součástí balení) a ihned poté se můžete vrhnout do používání, bez nutnosti nějakého párování. Na ovladači najdete tlačítka pro zapnutí a změnu rychlosti, pro změnu režimu, nastavení časovače, aktivaci otáčení či vypnutí ventilátoru. Když zrovna nebudete ovladač potřebovat, můžete jej vložit do přihrádky na zadní straně, kde dobře drží. Co se údržby týče, tak můžete jednoduše po odšroubování pár šroubků sundat kryt, který se nachází ze zadní strany, a poté provést vyčištění.

Závěr

Hledáte sloupový ventilátor do místnosti či kanceláře, jelikož si nemůžete pořídit klimatizaci, a zároveň nechcete utratit hodně peněz? Pokud se v takové situaci nacházíte, tak bych vám mohl Eldonex CoolTower doporučit. Jedná se o kvalitně zpracovaný, tichý a levný ventilátor, který vás rozhodně neurazí – ba naopak. Nabízí celkově tři různé režimy, tři rychlosti, možnost nastavení časovače a otáčení, všechny tyto funkce pak lze ovládat pomocí dálkového ovladače, který je kompaktní a pohodlný. Potěší vás také displej, na kterém lze sledovat aktuální stav ventilátoru, ionizace pak zajistí, že v místnosti bude čistý vzduch bez bakterií, virů a prachu. Za částku 2 490 korun dle mého získáte opravdu kvalitní produkt, který si rychle oblíbíte. Osobně jsem Eldonex CoolTower využíval především v kanceláři několik týdnů a s kolegou jsme se shodli na tom, že se jedná o skvělý produkt.

