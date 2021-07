4 zajímavé aplikace v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (11. 7. 2021 – 17. 7. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Vychutnejte si na vašem iPhonu Darkest Rogue 3D – tahovou roguelike PRG hru s vylepšenou 3D grafikou. Připravte se na zajímavý příběh o statečném hrdinovi, který prozkoumává neznámé doupě, aby zde objevil legendární knihu kouzel Necronomicon. Vydejte se na cestu, na které můžete libovolně měnit své role a objevovat nepoznané.

Fotogalerie Darkest Rogue 3D 1 Darkest Rogue 3D 2 Darkest Rogue 3D 3 Darkest Rogue 3D 4 +2 Fotek Darkest Rogue 3D 5 Vstoupit do galerie

Nebaví vás tradiční šachy? Vyzkoušejte hru s názvem Chess Puzzle Adventure. Král a královna upadli do zajetí, a vy jste tím jediným, kdo je může zachránit a vysvobodit. Čeká vás cesty stovkou úrovní, ve kterých budete muset řešit řadu zapeklitých šachových záhad. Napněte všechny své síly a využijte veškeré své šachové znalosti k záchraně krále a královny. (Cena: 25 korun)

Fotogalerie Chess Puzzle Adventure 1 Chess Puzzle Adventure 2 Chess Puzzle Adventure 3 Chess Puzzle Adventure 4 Vstoupit do galerie

Pot The Puck je zábavná hra s jednoduchým ovládáním, ve které bude vaším hlavním úkolem dopravit puk do cíle a získat co možná nejvíce cenných bodů. Není to ale tak jednoduché, jak by se možná na první pohled mohlo zdát. V cestě vám budou stát nejrůznější překážky, a s každou další úrovní bude hra náročnější a náročnější.

Fotogalerie Pot the Puck 1 Pot the Puck 2 Pot the Puck 3 Pot the Puck 4 Vstoupit do galerie

Hra Lucky Bingo2021 vám nabízí víc než jen obyčejné hraní starého známého Binga. V této hře vás čeká spousta zábavy, zajímavých výzev i odměn. Hrát můžete v několika různých herních režimech, v nabídce je také multistránkový režim pro milovníky opravdu obtížných verzí. Zkusíte své štěstí v tomto virtuálním bingu?