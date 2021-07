Zjistěte, kolik je ve vaší obci naočkovaných proti koronaviru

Očkování proti koronaviru běží v České republice již pěkných pár měsíců na plné obrátky a ještě nějakou chvíli dle všeho běžet i bude. Ukončené očkování má totiž podle dat ministerstva zdravotnictví zatím „jen“ něco kolem 4,17 milionu osob obyvatel ČR, přičemž ke kolektivní imunitě je potřeba toto číslo zvýšit ještě alespoň o dobré dva až tři miliony. Nutno nicméně podotknout, že zájem o očkování se v jednotlivých krajích, okresech a dokonce i obcích na daném okrese různí. Existuje však způsob, jak si proočkovanost ve vaší obci ověřit.

Portál Seznam Zprávy dnes upozornil na to, že do informačního systému Mobilní rozhlas, který je využíván v České republice poměrně hojně spoustou obcí, jsou nově k dispozici právě data týkající se proočkovanosti jednotlivých samospráv ČR, které vychází z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky – jsou tedy jinými slovy oficiální a tedy i neoblomné. Zajímá-li vás tedy to, jak je vaše obec proočkovaná a potažmo jak si vede oproti průměru v ČR, kraji či okresu, je novinka v Mobilním rozhlasu ideální možností to zjistit. Stačí, když si otevřete odkaz níže a pak už jen vpíšete do pole „Vyhledejte samosprávu, která vás zajímá“ vaší obec. Jakmile tak učiníte, budete schopni si zobrazit své informace.

Svou obec můžete vyhledat zde