Dnes je světový den emoji. Jak tato nedílná součást komunikace vznikla a jak se vyvíjela?

Emoji jsou podle nového průzkumu konzorcia Emojipedia na historickém vrcholu. A není se čemu divit, emotikony najdete nejen v řadě textových či e-mailových zpráv, ale podle dostupných údajů na základě analýzy téměř sedmi miliard twitterových příspěvků také v jedné pětině všech tweetů. Co se Twitteru týče, v roce 2014 jste na emoji mohli narazit v jednom z deseti tweetů, v roce 2019 již v jednom ze šesti. Zpráva o masivním nárůstu používání emoji přišla shodou okolností na světový den emoji, který každoročně připadá na 17. červenec, a právě tento měsíc je používání emoji zdaleka nejintenzivnější. V průběhu posledních pěti let došlo na Twitteru k nárůstu výskytu emoji o více než 40 %.

Kde se ale vlastně vzaly emotikony? Jeden z prvních výskytů se údajně datuje do roku 1862, kdy se v listu The New York Times spíše omylem objevil soubor znaků „:-)“. Úmyslné použití emotikonu ale na sebe také nenechalo dlouho čekat. Došlo k němu koncem devatenáctého století, kdy americký satirický magazín Puck zveřejnil symboly pro radost, melancholii, lhostejnost a údiv, složené z typografických znaků. Až do dvacátého století se ale nedalo příliš mluvit o záměrném a rozšířeném používání emotikonů. V červnu roku 1993 byla vydána nová verze normy Unicode, ve které se objevily také prvky, připomínající emotikony, a věci začaly nabírat o něco rychlejší spád. Když se v průběhu druhé poloviny devadesátých let začal internet masově šířit i mezi řadové uživatele – ať už do domácností, nebo v internetových kavárnách – začaly se objevovat také nejrůznější služby, které měly uživatelům umožnit vzájemnou komunikaci. Jednou z těchto služeb byla také AIM, která v květnu roku 1997 představila takzvané Buddy Icons – jednoduché ikonky, kterými uživatelé mohli vyjádřit emoce nebo popisovat nejrůznější činnosti. O dva roky později, kdy se začaly rozmáhat také mobilní telefony, vytvořil japonský umělec Shigetaka Kurita první set 176 emoji, složených z typografických symbolů.

Postupně se emoji – ať už v podobě typografických znaků nebo malých obrázků – rozšířily do nejrůznější messengerů, e-mailových služeb, SMS a dalších zpráv. Společnost Google zařadila emoji do své služby Gmail v roce 2007, v listopadu následujícího roku představil vlastní emoji také Apple, byť zatím pouze pro uživatele v Japonsku. V březnu roku 2009 podali inženýři Yasuo Kida a Peter Edberg z Applu u Unicode oficiální žádost o zařazení nových 625 emoji. Od roku 2011 již mohli majitelé Apple zařízení přidávat emoji do svých zpráv jednoduše prostřednicvím klávesnice. Počet emoji postupně rostl, stejně jako variabilita, a lidé mohli volit i z různých odstínů pleti nebo barev vlasů. Stejně jako v řadě jiných oblastí zasáhla časem i do emoji jistá forma cenzury. Apple například změnil vzhled emoji pistole tak, aby obrázek připomínal spíše vodní pistolku, Facebook začal pro změnu cenzurovat jisté kombinace emotikonů, které mu připadaly neslušné. Emoji si našly cestu také do oblasti populární hudby, filmů, Facebook některé z nich zařadil jako varianty reakcí na příspěvky, a například Apple je využil pro svou funkci Memoji.