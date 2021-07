5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete výhodněji (16. 7. 2021 – 18. 7. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Ghost in the Shell

Major (Scarlett Johansson) je velitelkou Sekce 9, speciální policejní jednotky, která bojuje proti těm nejhorším kyberzločinům. Příběh se odehrává v blízké budoucnosti, kdy je svět závislý na moderních technologiích ještě víc než dnes a každé narušení technologického řádu může mít nedozírné následky. Koneckonců i hrdinka filmu je hi-tech produktem, dokonale vyváženou kombinací robota a člověka. S lidským mozkem a vyspělou robotickou schránkou se Major snaží dopadnout zločince, jehož cílem je zničení společnosti Hanka Robotics, lídra ve vývoji umělé inteligence. Major se však nepotýká pouze se zlem, ale také s vlastními pochybnostmi, když ji začíná zrazovat jediná nedokonalá část jejího jinak dokonalého těla – mozek. Čím dál častěji se jí v hlavě vynořují nesrozumitelné vjemy, které se zpočátku snaží potlačovat, ale posléze podněcují její zvědavost a přirozenou touhu přicházet záhadám na kloub. Tyto vjemy by mohly být otisky její předchozí existence, mohly by být klíčem ke vzpomínkám na její lidské Já, mohly by být klíčem k otevření její osobní Pandořiny skříňky, po němž se už na svět nebude dívat stejnýma očima. Protože všechno je jinak…

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Ghost in the Shell pořídíte zde.

All Must Die

All Must Die je norská vyvražďovačka, jejíž hlavní hrdinkou je mladá Gina. Gina má těsně před svatbou, a její kamarádky se rozhodly, že ji „unesou“ a uspořádají pro ni originální a zábavnou rozlučku se svobodou. Pobyt uprostřed temných a hlubokých norských lesů se ale brzy začne měnit v opravdovou noční můru a boj o přežití.

19,- vypůjčení, 39,- zakoupení

Angličtina

Film All Must Die pořídíte zde.

Kingsman: Tajná služba

Počet jejích agentů je pevně daný a za každého, který odešel, nastoupí pečlivě vycvičený a otestovaný nováček, kterého doporučí některý z agentů ve službě. Právě díky tomu se do výběrového systému dostávají hlavně synové významných rodin. Výjimkou z pravidla se stane až „Eggsy“, který je obyčejným klukem vybaveným vysokým IQ, nedokončeným výcvikem u mariňáků a oceněný krajskou cenou za gymnastiku.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Kingsman: Tajná služba pořídíte zde.

A Good Day to Die Hard

Bruce Willis se ve skvělé formě vrací se svou nejslavnější filmovou rolí – jako nezničitelný policejní detektiv John McClane. Tentokráte přijíždí do Moskvy, aby tady našel svého syna Jacka (Jai Courtney), který se mu poněkud odcizil. Johna ale čeká překvapení, zjistí, že i když jejich vztah otec – syn má k ideálu hodně daleko, jablko nepadlo daleko od stromu. Jack totiž v Moskvě působí jako tajný agent, chránící informátora z vládních řad, Komarovova (Sebastian Koch). Otec a syn McClaneovi jsou nuceni překonat osobní neshody a nasadit vlastní krky, aby dostali Komarovova do bezpečí a odvrátili hrozbu katastrofálního zločinu v bezútěšném místě naší planety – v Černobylu. Do hry tak vstupuje obchod s plutoniem, ruští oligarchové, brutální moskevské podsvětí a také různé představy Johna a Jacka McClaneových jak za těchto okolností prosadit zákon. A navíc se Jack McClane jako tajný agent v Moskvě skvěle vyzná i domluví, kdežto John je naprosto ztracený. A to mu na dobré náladě rozhodně nepřidává.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film A Good Day to Die Hard pořídíte zde.

Za každou cenu

Bratři Toby (Chris Pine) a Tanner (Ben Foster) se v zoufalém pokusu o záchranu rodinné farmy v Novém Mexiku rozhodnou vyloupit banku. Do cesty se jim však připlete texaský šerif (Jeff Bridges), který je nehodlá nechat odejít bez postihu.

39,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Za každou cenu pořídíte zde.