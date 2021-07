Podívejte se na další skvělý koncept Apple Car

Autonomní vozidlo s logem nakousnutého jablka by dle nejoptimističtějších prognóz mohlo být představeno už za tři roky. Střízlivější analytici ale hovoří spíše o roku 2025. Tak či onak, na Apple Car se dle mnoha úniků a zpráv pracuje. My si můžeme jen domýšlet, jak bude tento vůz vypadat a co svému majiteli nabídne. Pod tímto odstavcem se můžete podívat na další povedený koncept. Zajímavé je, že drtivá většina konceptů ukazuje Apple Car jako futuristicky vyhlížející „sporťák“. Jak bude Apple Car vypadat podle vás?

Fotogalerie Apple Car koncept - 1 Apple Car koncept - 2 Apple Car koncept - 3 Apple Car koncept - 4 +13 Fotek Apple Car koncept - 5 Apple Car koncept - 6 Apple Car koncept - 7 Apple Car koncept - 8 Apple Car koncept - 9 Apple Car koncept - 10 Apple Car koncept - 11 Apple Car koncept - 12 Apple Car koncept - 13 Apple Car koncept - 14 Apple Car koncept - 15 Apple Car koncept - 16 Vstoupit do galerie