Odhalila 3. beta iOS 15 vzhled nového HomePodu?

Když Apple před pár týdny znenadání ukončil prodeje „velkého“ HomePodu představeného v létě roku 2017, nejednoho jablíčkáře tím velmi překvapil. Rázem totiž zůstal v jeho nabídce jen relativně malý HomePod mini, který se z hlediska zvuku tomu velkému nemůže podle mnoha uživatelů absolutně rovnat. Jak se však zdá, Apple ani nechce, aby se mu rovnal. Zřejmě totiž vyvíjí přímého nástupce „velkého“ modelu, kterým by rád ve své nabídce model mini doplnil.

Že Apple pracuje na nástupci klasického HomePodu není žádným tajemstvím. Jak se však zdá, jeho příchod může být blíž než svět čekal. Na Twitteru se totiž objevily screenshoty ze 3. bety iOS 15, ve které se jednomu šťastlivci měla objevit ikona dosud neodhaleného HomePodu, na kterém běží OS 15. Prohlédnout si jej můžete vedle tohoto odstavce v galerii. Jak v ní můžete vidět, jedná se ve své podstatě „jen“ o protažený HomePod mini, což by však ve výsledku nemusel být vůbec špatný nápad. Designově by se k sobě totiž díky tomu tento model a HomePod mini skvěle hodily. Jelikož se však pravost screenshotů nedá bohužel potvrdit, je třeba je brát s určitou rezervou a jen doufat, že se nakonec ukáží jako reálné. A co vy, líbil by se vám podobný kousek a pokud ano, jaké funkce byste u něj uvítali?