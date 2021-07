Udělejte si na Macu lidský benchmark

Pokud jste se rozhodli pro zakoupení nějakého nového zařízení, tak jste si předem s velkou pravděpodobností prošli výkonnostní testy, potažmo tzv. benchmarky. Právě díky výkonnostním testům můžete zjistit výkon zařízení či vybraného komponentu, který je často vyjádřen jakožto skóre v číselné hodnotě. S pomocí tohoto skóre lze poté jednoduše určit, které srovnávané zařízení či srovnávaný komponent je na tom nejlépe. Věděli jste však o tom, že kromě elektroniky můžete benchmark provést také na vašem lidském těle?

Když se nad tím zamyslíte, tak i my, jakožto lidé, máme nějaký ten výkon. A stejně jako například u procesorů či grafických karet umí každý z nás lépe něco jiného. Některé procesory jsou například lepší pro výkon na jedno jádro než na všechny, někteří lidé pak mají například lepší reakce či paměť a naopak „zaostávají“ v nějakém jiném segmentu. Pokud byste si chtěli provést výkonností test vašeho těla, a to jednoduše z domova přímo na vašem Macu, tak věřte, že můžete. Stačí, abyste se přesunuli na webové stránky aplikace Human Benchmark, kde najdete nespočet výkonnostních testů, které si můžete na vašem těle vyzkoušet. Pokud navíc budete test provádět zároveň s rodinou či kamarády, tak se i v tomto případě můžete srovnat a zjistit, kdo z vás je nejlepší.

Součástí Human Benchmark je celkově osm různých výkonnostních testů. V rámci Reaction Time můžete vyzkoušet, jak jsou na tom vaše reflexy, v Sequence Memory pak otestujete svou dlouhodobou paměť. Provedete-li test Aim Trainer, tak si můžete vyzkoušet přenost při střílení nepřátel, v Number Memory se pak pokusíte o zapamatování co možná nejdelšího čísla. V testu Verbal Memory vám budou předkládána slova a vy si je budete muset zapamatovat, v Chimp Test dále zjistíte, zdali jste chytřejší než šimpanz. Po provedení testu Visual Memory zjistíte, jak je na tom vaše fotografická paměť a v posledním testu Typing se můžete přesvědčit o tom, jak moc rychle umíte psát. Jednotlivé testy lze provádět klepnutím na jejich dlaždici. Poté si stačí přečíst, o čem test je, jak se provádí a můžete se vrhnout na vykonání.

Některé z vás by mohlo zajímat, jak na tom jste se svou výkonností v porovnáním s ostatními lidmi na celé zemi. Po provedení všech testů stačí přejít v horním menu do sekce Dashboard, kde si můžete zobrazit percentily, společně s různými grafy, které vám prozradí vše důležité. Pokud byste chtěli sledovat svůj pokrok dlouhodobě, tak se stačí klepnutím na Sign Up vpravo nahoře registrovat. Díky tomu nedojde ke smazání vašich dat poté, jakmile z webové stránky odejdete. Přihlásit se pak můžete opětovně jednoduše klepnutím na Login. Pokud se rozhodnete pro provedení testu, tak nám určitě dejte do komentářů vědět, jak jste dopadli. Pokud se rozhodnete pro sdílení svých výsledků, tak stačí, abyste si názvy testů zkopírovali (viz níže) a doplnili své hodnoty.

Na stránky Human Benchmark se přesunete pomocí tohoto odkazu

