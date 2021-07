Představení nových operačních systémů – iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15 – jsme se dočkali již před měsícem a několika dny k tomu. Nutno podotknout, že za tu dobu se toho událo opravdu dost. Ihned po skončení úvodní prezentace na letošní konferenci WWDC došlo tradičně k uvolnění prvních vývojářských beta verzí všech systémů, za několik týdnů pak Apple vydal i beta verze veřejné. Aktuálně už ale můžeme pracovat se třetími vývojářskými beta verzemi, ve kterých jsou nové funkce ještě lepší a propracovanější. V tomto článku se podíváme na další z novinek, které přibudou v iOS 15 (a také iPadOS 15).

iOS 15: Jak využívat táhni a pusť u nových snímků obrazovky

Pokud na vašem Apple zařízení vytvoříte snímek obrazovky, tak se ve spodním rohu objeví miniatura. Na iPhonu lze tuto miniaturu rozkliknout a provést anotace, popřípadě snímek urychleně sdílet. Na Macu je pak možné to samé, kromě toho lze ale využít také táhni a pusť. V praxi to znamená, že můžete miniaturu snímku obrazovky vzít a přesunout ji například do konverzace v aplikaci Zprávy, čímž dojde k okamžitému vložení. Právě tato funkce v iOS chyběla, až doposud. S příchodem iOS 15 tak budeme schopni se snímky obrazovky stylem táhni a pusť pracovat, a to následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu s nainstalovaným iOS 15 vytvořili snímek obrazovky: iPhone s Touch ID: stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko plochy; iPhone s Face ID: stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko pro zvýšení hlasitosti.

Jakmile se snímek obrazovky vytvoří, tak můžete v levém dolním rohu vidět jeho miniaturu.

vidět jeho Následně na této miniatuře celou dobu podržte prst , a i poté, jakmile dojde ke zmizení ohraničení.

, a i poté, jakmile dojde ke zmizení ohraničení. Po zmizení ohraničení už můžete se snímkem obrazovky začít různě pohybovat.

už můžete se snímkem obrazovky S drženým snímkem obrazovky pak prstem druhé ruky otevřete aplikaci, ve které chcete snímek sdílet.

Pak už jen stačí, abyste snímek obrazovky jednoduše přesunuli tam, kde jej chcete sdílet.

Výše uvedeným způsobem lze tedy v iOS 15 (a iPadOS 15) používat funkci táhni a pusť u snímků obrazovky. Prozatím je ale nutné zmínit, že lze tuto funkci aktuálně využít pouze u nativních aplikací – jedná se například o Zprávy, Poznámky či Mail. Zároveň byste měli vědět, že pokud pomocí táhni a pusť snímek obrazovky přesunete do nějaké aplikace, tak i přesto dojde k uložení jeho kopie do aplikace Fotky, čímž dojde k jakési „duplikaci“ – v macOS se tohle neděje. Z mého osobního pohledu je funkce táhni a pusť u snímků obrazovky skvělá a doufám, že dojde ještě k dalším vylepšením, a že je budeme moci sdílet také v aplikacích třetí strany.