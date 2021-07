Příchod iPhonů s periskopickými fotoaparáty je zase o krok blíž

Jestli na něco fotoaparáty smartphonů dlouhodobě doplácí, je to prostor, který mají k dispozici. Ten je totiž z hardwarového hlediska poměrně dost limituje, kvůli čemuž se může v posledních letech skoro až zdát, že se kvalitativně příliš kupředu neposouvají. To by se však mohlo s nástupem nových technologií v čele s periskopickými fotoaparáty změnit.

Pokud mobilní svět sledujete podrobněji, periskopické fotoaparáty vám zřejmě nejsou cizí. Někteří výrobci androidích telefonů v čele s Huaweiem s nimi totiž již nějakou dobu koketují a například model P40 Pro+ díky tomuto řešení nabízí desetinásobný optický zoom. Jak je to možné? Jednoduše díky složené optice fotoaparátu, která je “ohnutá” v těle telefonu doslova jako periskop a “ven” vidí jen pomocí nepatrné části. Díky tomu jsou tak výrobci telefonů schopni vměstnat dovnitř o poznání větší fotosoustavy bez rizika jakéhokoliv “vyčuhování”, ba co víc – fotomodul lze uvnitř telefonu dostat de facto přesně tam, kde na něj je místo. Jeho vlastnosti přitom mohou být daleko lepší než u současných fotomodulů, tedy například díky daleko většímu optickému zoomu.

Apple o podobném řešení podle dostupných informací přemýšlí již řadu let a v budoucnu by jej rád do iPhonů dostal. Pomoci mu v tom může i čerstvý patent, který si nechal zaregistrovat a který se točí přesně kolem speciálně složené optice fotoaparátu do útrob iPhonu, která nebude až tak závislá na prostoru, ale zato bude schopná nabídnout vynikající technické specifikace. Detaily sice Apple v patentu neuvádí, ale už jen to, že jej registruje potvrzuje zprávy z předešlých týdnů týkající se práce na podobném řešení. Nezbývá tedy než doufat, že se novinky dočkáme v brzké době – ideálně třeba už příští rok.