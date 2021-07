Počasí na iPhonech trpí kuriózní chybou. Nedokáže zobrazit tuto teplotu

Čím dál více jablíčkářů se v posledních dnech pozastavuje nad poměrně zajímavou a především úsměvnou chybou v systému iOS 14.6 a dle všeho i v některých jeho předešlých verzích, která ovlivňuje nativní aplikaci Počasí. To totiž není kvůli ní schopné zobrazovat teplotu 69 ° F. Místo toho se v aplikaci vždy zobrazí buď 68 ° F nebo 70 ° F.

Na chybu začali jablíčkáři upozorňovat pozvolna prakticky ihned po vydání iOS 14.6 a jak se zdá, jejich počet strmě roste. Apple však zatím dle všeho na upozornění nezareagoval a v iOS 14.7 problém nevyřešil. Beta iOS 15 nicméně 69 ° F zobrazit zvládne. Ačkoliv se k němu navíc ani nevyjádřil a je tedy oficiálně nejasné, co za ním stojí, podle některých vývojářů se může jednat “jen” o drobnou chybu v zaokrouhlování, kdy iPhone v Počasí zaokrouhluje čísla vždy nahoru a jelikož vychází primárně ze° C, je možné, že právě teplota v nich udávaná v x,5 ° C Počasí mate. Jedná se však zatím jen o pouhou teorii, která koluje Twitterem a není ničím podložená.

Stupně Fahrenheita jsou v současnosti sice využívány primárně jen v jedné zemi, avšak jelikož je touto zemí právě domovina Applu, kde je zastoupení jablíčkářů skutečně extrémně silné, je jasné, že podobný přešlap pozitivní není. Na druhou stranu je ale třeba říci, že mezi 68, 69 a 70 ° F je tak malý rozdíl, že by jej zřejmě jen málokdo byl schopný jakkoliv řešit a nikoliv nad ním jen mávnout rukou. Je nicméně zajímavé vidět, že i zde se čas od času chybky objeví.