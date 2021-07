Pokud náš magazín sledujete pravidelně, tak vám zajisté před několika týdny neuniklo představení nových operačních systémů. Konkrétně Apple představil iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Novinek je v těchto operačních systémech k dispozici opravdu nespočet, což vám každý den dokazujeme přísunem návodů, ve kterých se všem novým funkcím a dalším vymoženostem věnujeme. Ihned po skončení úvodní prezentace na konferenci WWDC21, kde byly zmíněné systémy představené, došlo k uvolnění jejich prvních vývojářských beta verzí, později pak došlo k vydání beta verzí veřejných, díky kterým si systémy může vyzkoušet už doopravdy každý, kdo má odvahu. V tomto návodu se společně podíváme na další novinku z macOS 12 Monterey.

macOS 12 Monterey: Jak aktivovat zobrazení stavu baterie v horní liště

Jak jistě víte, tak si v rámci macOS můžete již delší dobu aktivovat funkci, díky které se vám zobrazí stav nabití baterie v horní liště, potažmo v řádku nabídek – to není žádnou novinkou. Každopádně, pokud jste aktualizovali na macOS 11 Big Sur, tak si dost možná pamatujete, že se vám tento ukazatel z předchozího systému nemusel „přenést“, a že bylo nutné provést jeho opětovnou aktivaci. To by samozřejmě nebyl takový problém, tedy kdyby nedošlo k přemístění možnosti pro (de)aktivaci této funkce. Dobrou zprávou ale je, že v macOS 12 Monterey se inženýři z Applu umoudřili a možnost pro aktivaci funkce vrátili na původní místo. Pro připomenutí tohle místo najdete zde:

Prvně je nutné, abyste na vašem Macu s macOS 12 Monterey klepnuli v levém horním rohu na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému…

Po klepnutí na tuto možnost se zobrazí okno, ve kterém se nachází veškeré předvolby určené pro správu systému.

V rámci tohoto okna nyní lokalizujte sekci Baterie, na kterou klepněte.

na kterou klepněte. Následně v levém panelu najděte a klepněte na záložku Baterie.

Pak už jen stačí, abyste zaškrtnuli možnost s názvem Zobrazit stav baterie v řádku nabídek.

Tímto způsobem lze tedy na vašem Macu s nainstalovaným macOS 12 Monterey jednoduše aktivovat zobrazování stavu baterie v horní liště. Pokud na ikonu baterie v horní liště klepnete, ta se vám zobrazí, zdali se baterie nabíjí či nikoliv, dále stav nabití vyjádřený v procentech a zároveň si můžete zobrazit veškeré aplikace, které spotřebovávají hodně energie. Jestliže už jste si na způsob (de)aktivace možnosti pro zobrazení stavu nabití baterie v horní liště zvykli z macOS 11 Big Sur, tak pro vás mám dobrou zprávu – na původním místě, tedy v Předvolby systému -> Dock a řádek nabídek -> Baterie, se stejná možnost nachází i nadále.