iOS 14.7 opraví jednu z nejnepříjemnějších chyb posledních týdnů

Minulý týden Apple vydal novou beta verzi iOS a iPadOS 14.7 pro vývojáře. Ta mimo jiné opravuje chybu, která zakazovala připojení k Wi-Fi u iPhonů a iPadů poté, co se majitelé zařízení připojili k sítím s názvem „% p% s% s % s% s% n.“ a „% secretclub% power“. Jablíčkáři se tak nemusí bát, že by Apple jako již mnohokrát s opravou objevené chyby váhal.

Zkušenosti s podivnou chybou se začaly šířit na Twitteru již minulý měsíc. Někteří uživatelé tvrdili, že připojení ke zmíněným sítím trvale deaktivovalo Wi-Fi u jejich zařízení, jiným se podařilo obnovit připojení až resetováním veškerých síťových nastavení nebo odstraněním jednotlivých názvů z iCloud Keychain na Macu. Postupem času začalo lidí se stejnými potížemi přibývat. Na řešení, které s nejnovější verzí OS přišlo, poukázal youtuber Zollotech ve svém videu o změnách v beta verzi. Později ukázal, jak aktualizace tiše opravila chybu, která vše způsobila.

Příčinou jsou dle bezpečnostního experta znaky procent v názvech hotspotů Wi-Fi, kvůli kterým nastává problém s analýzou vstupu. Jsou nesprávně interpretovány iOS jako specifikátor formátu řetězce. Znaky následující po symbolu lze totiž považovat za proměnnou nebo příkaz namísto prostého textu.

iOS 14.7 a iPadOS 14.7 je ve fázi testování vývojáři a veřejnými beta testery již posledních pár týdnů. Vzhledem k nutnosti opravit zásadní chybu co nejdříve je možné, že společnost Apple vydá tuto pravděpodobně poslední významnou aktualizaci před iOS 15 co nejdříve to bude možné – pravděpodobně pak už v průběhu tohoto týdne.