Co rok, to miliarda. Pokémon Go hlásí rekordní příjmy

Fenomén jménem Pokémon Go se na větě objevil už v létě roku 2016. A i přes to, že původní nadšení, kdy hru hrál skoro každý druhý na první pohled opadlo, hře zůstali zástupy věrných fanoušků, kteří neváhají za pohodlnější hraní i platit. Jak jinak si totiž vysvětlit to, že hra nadále hlásí každým rokem rostoucí příjmy. Pět let od svého původního vydání překonalo Pokémon Go v příjmech hranici pěti miliard amerických dolarů. Hezky si tak srovnalo miliardy v příjmech s roky na trhu. Největším překvapením je však to, že v první polovině roku 2021 zaznamenala hra vůbec nejvyšší příjmy v porovnání s ostatními prvními pololetími předchozích let, a to i navzdory stále trvajícím pandemickým opatřením.

Oproti předchozímu roku zaznamenalo Pokémon Go nárůst o celých třicet čtyři procent a do kasičky vývojářům nateklo 642 milionů amerických dolarů. Pro lepší představu můžeme uvést příjmy hry krátce po vydání. Během první poloviny roku 2017 si hra vydělala z dnešní perspektivy celkem nuzných 278 milionů. Jak tedy dokáže hra, která staví na tom, že hráči běhají venku, prosperovat i v dnešní náročné době? Studio Niantic se během pandemie odhodlalo nasadit celou řadu nových fíčur, které dovolují uživatelům hrát i z domova. V kombinaci s vyšším množstvím příjmů hráčů uvolněných k útratě. Pokud si chcete zkusit, jak Pokémon Go vypadá pět let po svém vydání, můžete si ho zdarma stáhnout na App Storu.