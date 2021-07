Mini LED displeje se příští rok dočká i menší iPad Pro

Když Apple letos světu představil novou generaci iPadů Pro, nejednoho jablíčkáře zklamal tím, že mini LED displej nabízející lepší zobrazovací schopnosti než doposud používaná Liquid Retina nasadil jen do větších modelu – tedy 12,9” iPadu Pro. Fanoušci menších iPadů lačnící po co možná nejkvalitnějším zobrazení obsahu se tedy buď museli smířit s přechodem na stroj, který se již s ohledem na své rozměry a hmotnost za kompaktní označit nedá, nebo si zkrátka nechat zajít chuť a i nadále si vystačit s Liquid Retinou. Tato produktová strategie však naštěstí nebude trvat věčně.

Zdroje analytika Ming-Chi Kua tvrdí, že letošní nasazení mini LED displejů jen na větší iPady Pro je zapříčiněno tím, že dodavatelé Applu nebyli schopni dodat dostatek panelů pro pokrytí výroby obou variant. To se však má do příštího roku výrazně změnit, díky čemuž bude Apple moci tento typ displeje nasadit právě i na 11” modely. Mezi 11” a 12,9” iPady Pro by tak v příštím roce neměl být opět žádný rozdíl a jediná věc, která bude při jejich výběru nutná brát v potaz, bude velikost, jako tomu bylo i v předešlých letech.

Fotogalerie iPad Pro 2021 1 iPad Pro 2021 2 iPad Pro 2021 3 iPad Pro 2021 4 +5 Fotek iPad Pro 2021 5 iPad Pro 2021 6 iPad Pro 2021 7 iPad Pro 2021 8 Vstoupit do galerie

Kromě mini LED displejů u 11” modelu by se měly v příštím roce dočkat podle některých spekulací iPady dokonce i nasazení podpory obousměrného bezdrátového nabíjení, které by si vyžádalo mimo jiné změnu hliníkových zad za skleněná. Spekuluje se rovněž nad určitou změnou designu, díky které by iPady ještě lépe zapadaly do nynějšího designového jazyka Apple produktů. O co přesně se má jednat je nicméně v tuto chvíli zcela nejasné.