Parrot představil profesionální dron Anafi Ai ovládaný pomocí 4G s autonomní fotogrammetrií

Společnost Parrot představila svůj nejnovější profesionální dron Anafi Ai, který jako první přichází s propojení ovladače a dronu pomocí 4G sítě. Díky ní omezuje dolet dronu pouze výdrž jeho baterie, protože je jedno, jak vzdálený je ovladač od dronu. Zde je důležité podotknout, že se jedná o profesionální dron, který pilotují certifikovaní piloti, jenž mohou létat i tam, kde již dron fyzicky nevidí, na rozdíl od běžných smrtelníků. Díky 4G tak zcela zmizelo jakékoli omezení, a to nejen co se vzdálenosti doletu od vysílačky týká, ale nehrozí ani výpadky signálu v případě, že se mezi dronem a vysílačkou ocitne nějaký objekt, který stíní signálu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Dron je vybaven fotoaparátem Quad Bayer s rozlišením 48 MPx s pevným 24 mm objektivem a pevnou clonou F 2.0. Ten je připevněn k šestiosému gyroskopu, díky čemuž je možné vytvářet unikátní záběry. Nechybí možnost nahrávat v 4K při 60 snímcích za vteřinu a to jak do H265 s HDR10 nebo P-Log formátu. Kamera umožňuje také čtyřnásobné optické přiblížení. Parrot Anafi Ai se dokáže vyhýbat překážkám díky stereoskopickým kamerám, a to ve všech směrech, díky čemuž je možné naprogramovat mu zcela autonomní let nebo sledování jednoho nebo více objektů.

To co je na dronu ovšem nejzajímavější je možnost vytvořit zcela autonomní fotogrammetrii. Stačí označit objekt jako je například dům, vesnice nebo nějaký vysílač a ten nechat zcela autonomně nasnímat pomocí kamery a vytvořit fotogrammetrii, což je zjednodušeně řečeno přenesení tvarů, rozměrů a vzhledu objektu z reálného světa do digitální podoby. To mohou využít například tvůrci mapových podkladů, architekti nebo vývojáři her. Ti tak mohou nechat nasnímat jakýkoli objekt a ten je následně přenesen v reálné velikosti do digitální podoby, samozřejmě ve 3D. Navíc právě tato funkce je zcela autonomní, kdy opravdu stačí jen vybrat, jaký objekt chcete snímat a dron se o vše ostatní postará sám. Ostatně na to, jak scanování objektů funguje v praxi se můžete podívat na následujícím videu.

Dron nabízí WISeKey Secure Element, což je šifrování 4G spojení mezi dronem a smartphonem, respektive ovladačem uživatele. Díky tomu se nejen chrání citlivé informace, ale nehrozí možnost rušení ovládání dalšími uživateli 4G sítě. Veškerý software, který Parrot Anafi Ai využívá je navíc open source a vývojáři jej mohou libovolně modifikovat k obrazu svému. Cena dronu není pevně stanovena, ovšem zatím se mluví o částce okolo 7000€ s tím, že dron bude dostupný v druhé polovině letošního roku. Částka se může zdát na první pohled vysoká, je však důležité si uvědomit, že se jedná o profesionální dron pro lidi, kteří se práci s drony živí a je zcela nesrovnatelná s drony typu DJI Air 2s a podobně.