Heartshtone dostane (nejen) na iPhonech nové rozšíření United in Stormwind

Zdá se, že karetní Hearthstone nepolevuje v přívalu nového obsahu. Na hře se stále usilovně, a hlavně soustavně, pracuje. Důkazem toho je oznámení dalšího velkého rozšíření s názvem United in Stormwind. Jak bývá tradicí, další velká sada do hry kromě 135 nových karet přinese i několik dalších novinek v podobě nových typů karet a mechanik. To vše se bude odehrávat na pozadí jednoho z nejlépe známých měst ve světě Warcraftu.

Vývojáři z Blizzardu ale i přes změnu prostředí budou stále sledovat hlavně osudy desíti žoldáků, které představili v expanzi Forged in the Barrens. Tentokrát budete moci jejich nové verze získat jako odměnu za splnění takzvaných Questlines. Ty představují nový druh karet, který vám na začátku hry vytyčí specifický cíl, po jehož splnění dostanete mocného legendárního miniona. Jde tak v podstatě o dobře známé, i když lehce pozměněné Questy.

United in Stormwind dále představí speciální typ zbraní, kterými nebudete přímo bít soupeře. Místo toho nové zbraně nabídnou nebojové výhody a odolnost budou ztrácet při každé ze svých aktivací. Poslední novinkou, kterou nvá sada představí, je klíčové slovo Tradeable. To dovolí kartám s takovou schopností být vyměněny za jinou náhodnou kartu z hracího balíčku. Do Stormwindu se společně se starými známými hrdiny vydáme už brzy. Expanze vychází už 3. srpna.