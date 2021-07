Apple má problémy s náborem talentů, musí expandovat mimo Silicon Valley

Sídlo Applu je v povědomí lidí odjakživa spojené s kalifornským Silicon Valley. Z kanceláří na Infinite Loop firma před časem expandovala do nového kampusu s názvem Apple Park, podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg má ale cupertinská firma v plánu decentralizovat své působení také mimo oblast proslulého Silicon Valley. Gurman v nejnovějším vydání svého newsletteru Power On uvádí, že Apple musel čelit četným problémům, spojeným s náborem a udržením nových talentů, přičemž důvodem těchto problémů je právě to, že svou činnost soustředí do zmíněné oblasti.

Podle Gurmana Apple přichází o talenty mimo jiné kvůli tomu, že náklady na život v oblasti San Francisco Bay Area jsou poměrně vysoké. Řada vývojářů podle něj přiznává, že by nezvládala hradit tyto náklady a zároveň také zajišťovat rodinu a odkládat si část finančních prostředků na později. Nové talenty navíc láká také řada jiných zvučných jmen, jako je třeba Amazon, Google nebo Netflix. Gurman ve své zprávě uvádí, že pokud by Apple zaměstnával odborníky v méně nákladných oblastech, mohly by z toho profitovat obě strany. Apple si to podle Gurmana také uvědomuje, a podle dostupných informací se začíná poohlížet po jiné oblasti, do které by mohl expandovat. V této věci by se měli angažovat Eddy Cue, Johny Srouji a Deirdre O’Brien.

Fotogalerie Apple Park-3 Apple Park kampus video 5 Apple Park kampus video 4 appleparkrainbowarch-800x552-1 +3 Fotek apple park 08 apple park 07 Vstoupit do galerie

Johny Srouji byl podle Gurmana jedním z hlavních zastánců myšlenky decentralizace působení společnosti Apple. Pod jeho vedením došlo k zprovoznění kanceláří například na Floridě, Oregonu, San Diegu, v Massachusetts, v Texasu, ale třeba také v Izraeli nebo v Německu. Dalším ze zastánců decentralizace je Eddy Cue, který se zasadil o investování do kanceláří společnosti Apple v Los Angeles a Nashvillu. Mezi další příznivce decentralizace patří Jeff Williams a Deirdre O’Brien. Apple také investoval do kanceláří v Oregonu, Washingtonu, v Rocky Mountains v Coloradu, Iowě nebo třeba v Miami. Mark Gurman nicméně zastává názor, že jen samotná expanze mimo Silicon Valley není dostačující, a že by Apple měl také slevit ze svých nároků na fyzickou přítomnost zaměstnanců v kancelářích.