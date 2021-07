Telekom rozdává přes léto 1000 GB dat zdarma

Nejen český T-Mobile, ale i slovenský Telekom se přidal k letní akci, během které rozdává data zdarma. Pokud máte paušál nebo předplacenou kartu (kredit) od Telekomu, stačí jít do aplikace Telekom a v ní si jednoduše v rámci balíčků zdarma aktivovat balíček Nekonečná data. V rámci balíčku získáte 1000 GB dat, a to s platností do 1. 8. 2021. Je tedy v podstatě nereálné je vyčerpat při běžném používání. K tomuto balíčku vám navíc Telekom samozřejmě připočítá i vaše běžná data. Balíček je zatím dostupný pouze na červenec, ovšem jak známe Telekom, je velmi pravděpodobné, že bude akční balíček dostupný také na srpen.

Pro aktivaci tedy nemusíte dělat nic jiného než být zákazník Telekomu, stáhnout si aplikaci Telekom a v ní jít do „Balíčky“ a zde si aktivovat balíček Nekonečná data. Balíček se automaticky deaktivuje 1. 8. 2021 nebo v momentě, kdy vyčerpáte všech 1000 GB dat.