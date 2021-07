Líbí se vám nové mezinárodní ciferníky pro Apple Watch? Takto snadno je „stáhnete“

Je tomu jen pár dní, co Apple světu představil nálož nových řemínků k Apple Watch v národních barvách mnoha zemí, které doplnil speciálními ciferníky taktéž laděných do barev těchto zemí. Zatímco za řemínky musíte samozřejmě zaplatit, ciferníky si lze velmi jednoduše stáhnout zdarma a to přímo přes chytré řešení od Applu. Vyberete-li si tedy některý z ciferníků níže, poradíme vám, jak jej „stáhnout“ a nastavit.

Jak „stáhnout“ mezinárodní ciferník“

V galerii vedle tohoto odstavce si vyberte (ideálně na PC nebo tabletu) QR kód ciferníku, který si chcete na Apple Watch nastavit Na iPhonu, se kterým máte sprárované Apple Watch, na kterých chcete ciferník nastavit, spusťte aplikaci Fotoaparát Hledáček fotoaparátu nasměrujte na QR kód zobrazený na PC nebo tabletu a nechce jej načíst Jakmile se aplikací načte, z horní strany displeje vám vyjede Klip aplikace informující o dostupnosti řemínku Klip aplikace otevřete tapnutím na něj Jakmile se vám na displeji iPhonu zobrazí hodinky s vaším vybraným ciferníkem, tapněte na Zobrazit Otevře se vám aplikace Watch a rozhraní Přidat ciferník, zde zvolte Přidat do mých ciferníků Jakmile všechny tyto kroky projdete, mezinárodní ciferník se zařadí do nabídky vašich ciferníků a zároveň se nastaví i na hodinkách. Jeho změnu lze provést například swajpnutím do boku na ciferníkové stránce hodinek