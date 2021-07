Na iOS vychází noirová detektivka Chicken Police

Na iOS dorazila další zajímavá hra z velkých platforem. Tentokrát jsme se dočkali originální nezávislé adventury Chicken Police: Paint It Red od studia The Wild Gentleman. Ta už na první pohled mezi podobnými hrami vyčnívá díky svému unikátnímu vizuálnímu stylu. Namísto lidí v ní totiž pozorujete příběhy antropomorfních zvířat, které vývojáři vytvořili ještě díky jednoduchému spojení lidských tel s vyfocenými hlavami různých zvířat. Už tak jedinečný nápad se snoubí s žánrem filmu noir a příběhem, ve kterém budete sledovat klasický příběh o posmutnělém soukromém detektivovi a případu, který se točí kolem nejkrásnější ženy ve městě.

Za hlavním hrdinou Chicken Police přijde na začátku právě zmiňovaná žena, která ho požádá o pomoc. Obtěžuji ji záhadně dopisy, které směřují k jednomu z tajemství její minulosti. I když soukromé očko přemýšlí o odchodu do důchodu, případ ho zaujme natolik, že svolí k jeho vyřešení. Hlavním pozitivem celé hry je pak procházení se ulicemi zajímavého města a konverzace s neméně zajímavými postavičkami. Excelentní scénář ždíme cíleně každé klišé noirového žánru a kdyby jste sami nehráli za kuře v baloňáku, klidně byste mohli do hlavní role dosafit Humprhey Boggarta. Na to, jak je Chicken Police navzdory své absurditě vytříbenou detektivkou můžete přijít sami už nyní. Hru stahujte na App Storu, vyjde vás tam na 229 korun.