Covid Pas v mobilu: Jak k němu mít rychlý přístup?

Covid Pas v mobilu bude zřejmě ještě pěkných pár týdnů, ne-li měsíců jednou z mála vstupenek k relativně normálnímu životu bez koronavirových omezení. Pokud jej už v digitální formě vlastníte i vy, jelikož máte za sebou vakcinaci – a to jak částečnou pomocí jedné dávky, tak celou po dvou dávkách -, testování či prodělanou nemoc, není nic jednoduššího, než si jej nahrát do svého telefonu a mít jej tak neustále po ruce pro potřeby prokázání se například v restauracích, při cestování do zahraničí a tak podobně. V následujících řádcích vám povíme, jak si jej nastavit tak, abyste se k němu dostali co nejrychleji.

Covid Pas jako obrázek

Jděte na webové stránky ocko.uzis.cz Přihlaste se buď pomocí své eidentity, nebo skrze číslo pasu, rodné číslo, mail a telefon (druhá možnost je rychlejší, takže bych doporučil tu). Jakmile se přihlásíte do očkovacího portálu občana na svůj profil, sjeďte mírně dolů na sekci Vakcinace a tapněte na Očkovací certifikát Otevře se vám v prohlížeči váš očkovací certifikát (nebo testovací certifikát) Nyní už stačí jen udělat screenshot, který se vám automaticky uloží do fotogalerie. Jděte do aplikace Fotky a přepněte se do podsekce Alba. Tapněte v levém horním rohu na + a vytvořte si nové album. To pojmenujte, jak uznáte za vhodné – třeba Covid Pas nebo Očkovací certifikát. Ve své fotogalerii najděte screenshot certifikátu, tapněte na ikonu pro sdílení, zvolte možnost Přidat do alba a přesuňte ji do právě vytvořeného alba. Jakmile tak učiníte, vždy, když bude třeba se prokázat, bude stačit jen navštívit fotky, jít přímo do alba a otevřít jedinou fotku, kterou v něm budete mít, bez jakéhokoliv zdržování.

Covid Pas v PDF

Jděte na webové stránky ocko.uzis.cz Přihlaste se buď pomocí své eidentity, nebo skrze číslo pasu, rodné číslo, mail a telefon (druhá možnost je rychlejší, takže bych doporučil tu). Jakmile se přihlásíte do očkovacího portálu občana na svůj profil, sjeďte mírně dolů na sekci Vakcinace a tapněte na Očkovací certifikát Otevře se vám v prohlížeči váš očkovací certifikát (nebo testovací certifikát) Klepněte na ikonku pro sdílení Sjeďte níže a zvolte Uložit do Knihy (pokud tuto možnost k dispozici nemáte, tapněte na tři tečky a zvolte možnost Knihy) Jakmile tak učiníte, objeví se vám certifikát v PDF v aplikaci Knihy, konkrétně pak v sekci Knihovna. Tu už tedy pak stačí jen vždy otevřít a prokázat se.

Covid Pas ve Wallet v iPhonu

Jděte na webové stránky ocko.uzis.cz Přihlaste se buď pomocí své eidentity, nebo skrze číslo pasu, rodné číslo, mail a telefon (druhá možnost je rychlejší, takže bych doporučil tu). Jakmile se přihlásíte do očkovacího portálu občana na svůj profil, sjeďte mírně dolů na sekci Vakcinace a tapněte na Očkovací certifikát Otevře se vám v prohlížeči váš očkovací certifikát (nebo testovací certifikát), ten si někam uložte nebo si jej alespoň vyscreenujte – ideálně někam na počítač, tablet nebo zkrátka jinam než na iPhone. Navštivte stránku getcovidpass.eu na iPhonu Tapněte na „vytvořit“ a odsouhlaste podmínky Naskenujte si QR kód z vašeho certifikátu buď přes fotoaparát, nebo z fotky uložené v telefonu Jakmile tak učiníte, automaticky se vám vygeneruje karta do Wallet se všemi údaji o vás. Stačí ji už jen potvrdit. Od této chvíle ji vždy naleznete ve Wallet Máte-li iPhone s Face ID, rychlý přístup k Covid Pasu budete mít po dvojitém stisknutí Power Buttonu (zamykacího tlačítka) rychle za sebou. Je však potřeba, aby byla v telefonu zařazena karta pro platby přes Apple Pay. Dvojitým stiskem totiž otevřete peněženku a zaktivujete kartu pro placení, po čemž stačí jen tapnout prstem na karty níže a vytáhnout z nich Covid Pas. U iPhonu s Touch ID bohužel takto rychlý přístup není – je tedy potřeba vždy navštívit přímo aplikaci Wallet.