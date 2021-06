Orbitální let prototypu Starship by se mohl odehrát již příští měsíc

Orbitální let prototypu vesmírné lodi Starship by mohl proběhnout skutečně brzo. Na International Space Development Conference o tom hovořila prezidentka SpaceX Gwynne Shotwell, podle níž by se tak mohlo stát již v červenci. Jedním dechem ale dodala, že přípravy jsou obtížné. Ve SpaceX nicméně doufají, že to stihnou. Média ale nadšení fanoušků klidní, jelikož SpaceX nemá pro tento let licenci od Federal Aviation Administration (FAA).