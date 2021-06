Jeffu Bezosovi nechtějí pojistit let do vesmíru

Pojišťovny se budou pravděpodobně k vesmírným letům stavět negativně. Společnost Kent, jež poskytuje služby pro vesmírné lety a má na starost taktéž let s posádkou Blue Origin, má nepříjemné potíže. Pojišťovny totiž nechtějí komerční let do vesmíru pojistit. Podle nich se jedná o rozdíl oproti klasickému leteckému cestování, kdy jsou aerolinie povinny pasažéry pojistit. Uvidíme, jak se problém vyřeší.