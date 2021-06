Apple před třemi týdny na vývojářské konferenci WWDC21 představil zbrusu nové operační systémy. Jak už zajisté víte, tak je řeč o iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Jednotlivých novinek, které v těchto systémech přibyly, je nově k dispozici opravdu nespočet – i z toho důvodu je novinkám můžeme každý den věnovat již po dobu více než tří týdnů v kuse. Aktuálně je možné si výše zmíněné systémy vyzkoušet v rámci druhých vývojářských beta verzí, které vyšly pár dní dozadu. V tomto článku se společně podíváme na novou funkci v Mailu v iOS 15, která má za úkol ochránit vaše soukromí.

iOS 15: Jak aktivovat ochranu soukromí v Mailu

Když vám někdo odešle e-mail, tak může různými způsoby sledovat, jak s ním interagujete. Odesilatel si například v určitých případech může zobrazit, zdali jste si konkrétní e-mail otevřeli, popřípadě může sledovat další aktivitu prostřednictvím tzv. neviditelného pixelu. Do iOS 15 však Apple přidal novou funkci Chránit aktivitu v Mailu, díky které si můžete být jistí, že bude vaše soukromí ochráněno. Aktivaci provedete takto:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu s iOS 15 přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde nalezněte a rozklikněte kolonku Pošta.

Na další obrazovce pak opětovně sjeďte níž a vyhledejte kategorii Zprávy.

V rámci této kategorie následně otevřete Ochrana soukromí.

Zde už jen stačí, abyste pomocí přepínače aktivovali Chránit aktivitu v Mailu.

Pomocí výše uvedeného způsobu si tedy můžete na vašem iPhonu aktivovat funkci, která zvládne ochránit soukromí v aplikaci Mail. Zmíněná funkce Chránit aktivitu v Mailu skryje vaši IP adresu a vzdálený obsah načítá anonymně na pozadí, i když zprávu neotevřete. Tímto ztěžuje odesilatelům sledování vaši aktivity v aplikaci Mail. Ochrana soukromí v aplikaci Mail kompletně znemožní odesilatelům e-mailů a společnosti Apple získávat informace o všem, co v Mailu provedete. Když vám do Mailu přijde e-mail, tak místo obvyklého stahování vzdáleného obsahu pokaždé, kdy e-mail otevřete, dojde po aktivaci Chránit aktivitu v Mailu pouze k jedinému stažení, a to bez ohledu na to, co budete s e-mailem dále provádět. Společnost Apple o stahovaném obsahu nezíská žádné informace.