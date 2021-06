Podívejte se na úchvatný koncept Apple Watch Series X

Na podzim Apple samozřejmě odhalí Apple Watch Series 7 a my už se jsme nyní nedočkaví, s čím technologický gigant letos dorazí. Byť se šušká ledacos, příliš zásadních změn v designu pravděpodobně čekat nemůžeme. Pod odstavcem ale můžete vidět parádní koncept zvaný jako Apple Watch Series X, který si dle popisu notně pohrává s rozšířenou realitou. Pokud by se tak stalo, využití Apple Watch by bylo na úplně jiném levelu. V níže umístěné galerii můžete vidět, že by takový směr mohl být parádní. Co si o konceptu myslíte vy?

