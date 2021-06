iOS 15 usnadní obnovení ze zálohy novější verze iOS

Operační systémy iOS 15 a iPadOS 15 nabídnou řadu různých užitečných funkcí a novinek. Kromě funkce SharePlay, přepracovaného nativního Počasí a dalších se bude jednat ještě o jednu novinku, která ovšem na letošní Keynote k WWDC 2021 nezazněla. Tato nová funkce nabídne uživatelům možnost snazší aktualizace operačního systému na betaverzi při obnově zařízení ze zálohy.

Pokud byste se v současné chvíli rozhodli zálohovat iOS nebo iPadOS zařízení s operačním systémem starším než iOS 15, a poté byste chtěli zálohu obnovit na jiném zařízení se starší verzí operačního systému, jednoduše by se vám to nepodařilo. Systém by vám zkrátka oznámil, že nemůžete využívat zálohy novějších verzí iOS, a že nejprve bude zapotřebí na daném iPhonu či iPadu aktualizovat operační systém. V procesu byste tedy museli buďto pokračovat bez obnovení dat, nebo nejprve na dané zařízení nainstalovat betaverzi operačního systému iOS či iPadOS, a poté teprve provést zmíněnou obnovu ze zálohy. S příchodem iOS 15 a iPadOS 15 vám už ale tato nepříjemnost odpadne, a to díky novému systému, který Apple zavedl.

Operační systém iOS 15 a iPadOS 15 bude disponovat schopností detekce zálohy z betaverze iOS. Pokud bude tato skutečnost detekována, uživatel získá možnost výběru aktualizace iOS na betaverzi přímo v průběhu samotného procesu obnovení, díky čemuž se usnadní obnovení dat z případné novější verze operačního systému. V případě detekce zálohy betaverze iOS se na displeji daného zařízení objeví upozornění na to, že předchozí iPhone byl součástí beta testovacího programu, a že pokud se uživatel rozhodne v betaverzi nepokračovat, může to mít vliv na přenesená data. Na kterou z nových funkcí v iOS 15 a iPadOS 15 se nejvíce těšíte?