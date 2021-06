Recenze SanDisk iXpand Flash Drive Luxe: Nejlepší flashka na přenos dat mezi iPhonem a Macem

Jednou z největších uživatelských chyb při koupi iPhonu je volba malého úložiště za účelem finanční úspory. Ta sice skutečně při nákupu přijde, ale zpravidla za cenu toho, že uživatel tohoto iPhonu vcelku brzy zjistí, že mu jeho paměť telefonu zkrátka nestačí a omezuje ho v jeho běžném používání. Naštěstí však existují vcelku elegantní řešení, jak tuto patálii vyřešit. Jsou jimi mobilní flash disky z dílny SanDisku ve formě modelů iXpand Flash Drive. Na dva starší modely jsme se na našem magazínu v minulosti již poměrně detailně zaměřili a dnes přichází řada na náš pohled na další z nich. SanDisk totiž relativně nedávno představil model iXpand Flash Drive Luxe, který je pokračovatelem jeho oblíbené produktové série. Jaká tedy novinka je? To se dozvíte v následující recenzi.

Technické specifikace

Pokud produktovou nabídku SanDisku sledujete dlouhodobě, iXpand Flash Drive Luxe pro vás nebude ve výsledku žádnou novinkou. Jedná se totiž “jen” svým způsobem o líbivější a modernější předělávku mobilní flashky iXpand Flash Drive, která se těší mezi jablíčkáři ohromné popularitě již dlouhé roky. Právě její dlouhověkost se však na ní už zákonitě podepsala určitým zastaráním – konkrétně stařičkým USB-A portem, který je čím dál tím častěji nahrazován USB-C. A právě USB-C dorazilo i na iXpand Flash Drive Luxe, který se tak díky tomu stal plně kompatibilní s novějšími MacBooky. Přiznám se, že právě po tomto vylepšení jsem volal již v předešlých letech, kdy jsem měl možnost testovat první verze iXpandů a mám proto nyní velkou radost, že (nejen) mé volání inženýři v SanDisku konečně vyslyšeli a přinesli nám flashku, kterou do Macu zapojíme bez nutnosti redukce. Co se pak týče druhého konektoru, tím je samozřejmě Lightning umožňující snadnou propojitelnost s iPhonem, iPadem či iPodem touch.

Co se týče kapacit, SanDisk vyrábí svůj iXpand Flash Drive Luxe celkem ve třech variantách – konkrétně 64GB, 128GB a 256GB s tím, že doporučená cena nejnižší kapacity je 1699 Kč, u střední kapacity je to 2479 Kč a u té nejvyšší pak 2939 Kč. Jak už je však u SanDisku zvykem, čas od času lze tyto flashky sehnat v opravdu brutálních slevách, přičemž jedna z nich běží právě v těchto dnech na Alze. Cena nejnižší a střední úložné varianty tam totiž spadla na shodných 1299 Kč a za nejvyšší variantu pak zaplatíte 1999 Kč. iXpandy jsou tak nyní díky tomu ještě lákavější, takže pokud se vám myšlenka hybrida mobilní a počítačové flashky líbí, je ideální chvíle na nákup.

Stejně jako předešlé iXpandy, je i ten nový miniaturních rozměrů, které se nikterak neliší od rozměrů klasických flash disků. To v řeči čísel znamená, že se můžete těšit na produkt o délce 50 mm, výšce 8,7 mm a šířce 15,2 mm. Jak tedy můžete sami vidět, máte co do činění s prckem. Pokud by vás pak zajímala kompatibilita, ta začíná na iOS 11, macOS 10.9 a Windows 7. Ptáte-li se, proč až na iOS 11, odpověď je jednoduchá – točí se totiž kolem aplikace SanDisk iXpand, která je k provozu flashky potřeba, a tu na starší iOS zkrátka nenainstalujete.

Zpracování a design

Veškeré produkty od SanDisku a Western Digital, které mi v uplynulých měsících a letech prošly rukama, ve svém zpracování doslova vynikaly a iXpand Flash Drive Luxe není v tomto směru žádnou výjimkou. Designově se totiž jedná o naprostou parádu a totéž v bledě modrém platí i o jeho zpracování. SanDisk zkrátka ví, jak vytvořit skutečně hezkou flashku a z čeho jí vyrobit, aby působila i při svých miniaturních rozměrech luxusním a tedy i hodnotným dojmem. Celokovové tělo s pantem pro otáčení jeho části za účelem krytí USB-C iXpandu zkrátka sluší, stejně jako jeho tmavě šedá barva či poměrně robustní poutko pro pověšení na klíče či kamkoliv jinam. Kvituji i plastovou ochranu na Lightning, kterému SanDisk u předešlých iXpandů příliš mnoho pozornosti z hlediska ochrany nevěnoval. Jasně, nacvaknout na něj plastovou “čepičku” není sice úplně stav ideál (minimálně s ohledem na zbytek flashky), ale rozhodně lepší než nic – tím spíš, když toto řešení do očí vyloženě nebije.

Testování

Jak jsem již psal výše, nový iXpand Flash Drive Luxe je de facto jen vylepšenou verzí předešlých iXpandů, takže z hlediska funkčnosti prakticky nezaujme absolutně ničím novým. Pro jeho používání v iPhonu tedy potřebujete stáhnout z App Store aplikace SanDisk iXpand Drive, která slouží k veškeré správě souborů na disku. Nemusíte se však ničeho bát, prostředí této aplikace je totiž extrémně intuitivní a pracovat v něm díky tomu dokáže naprosto každý. Neznalce angličtiny pak určitě potěší fakt, že je kompletně v češtině, což práci s ní ještě více usnadňuje. Samozřejmostí je pak i její integrace do nativní aplikace Soubory, která slouží pro přenášení souborů vyjma fotek a videí a to jak směrem z počítače na iPhone, tak i naopak. Jedná se sice svým způsobem o trochu kostrbaté řešení, protože pro transport souborů tak hezky jako pro přenos fotek navigováni nejste, ale tato možnost tu zkrátka je a je fajn o ní vědět. Zabývat se jí však již víc nebudeme, protože flashka dle mého slouží primárně k přenosu souborů přemístitelných přímo přes aplikaci – tedy právě fotek a videí.

Přenos fotek a videí přes aplikaci je extrémně jednoduchou záležitostí a to jak v případě, že přenášíte z iPhonu na počítač, tak i opačně. Každý přenos totiž zahájíte na úvodní stránce aplikace přes možnost Kopírovat soubory, která vás přesměruje na možnosti Kopírovat fotky z iPhone a Kopírujte soubory z disku iXpand. Při zvolení první možnosti se automaticky přesunete do galerie, ve které si označíte fotky a videa, která chcete přenést, dále pro ně pak můžete vytvořit na flashce složku a pak už jen potvrdíte přenos. Jakmile se fotky přenesou, nabídne vám aplikace jejich smazání z paměti telefonu za účelem ušetřit vám úložiště. Máte-li ho tedy málo, myslím si, že super zlepšovák.

Pokud člověk kopíruje fotky a videa z flashky do iPhonu, začne vždy tím, že je na počítači na flashku přetáhne. To se dělá naprosto standardním stylem jako u veškerých ostatních flashek, což je dle mého super. Jakýkoliv program pro podobný úkon by byl totiž akorát otravný a uživatele by mátl. Jakmile je na počítači hotovo a flashka do mobilu zasunuta, stačí zvolit Kopírujte soubory z disku iXpand a je prakticky hotovo. Okamžitě poté se vám totiž otevře seznam všech souborů uložených na disku, ze kterých si vyberete to, co chcete kopírovat, a je hotovo. Jedná-li se o fotky či videa, ty jsou automaticky uloženy do nativní aplikace Fotky. Pokud se pak jedná o soubory, uloží se vše, jak jsem již zmiňoval výše do aplikace Soubory. Zkrátka a dobře, jednoduchost na prvním místě.

Další vcelku zajímavou vychytávkou flashky je její schopnost zálohovat některá data z telefonu. Řeč je konkrétně o knihovně fotografií, kterou si můžete přes zálohu na flashku jednoduše hromadně stáhnout a jednak se tak zajistit proti její ztrátě a jednak uvolnit místo v paměti telefonu, a o zálohách kontaktů uložených v telefonu a kalendářů. Přiznám se, že ani jedné možnosti úplně neholduji, protože byť je jejich využití opět velmi jednoduchou záležitostí doslova na pár “kliknutí” na displeji, jedná se pořád o složitější věc než mít zálohy automaticky uložené na iCloudu. Je ale fajn, že možnost fyzické zálohy existuje a je tedy příznivcům tohoto typu zajišťování se dopřána. A upřímně – pro případ nouze jsem si alespoň kontakty na iXpand zazálohoval taky, protože člověk holt nikdy neví …

Co mě na iXpandech vždy bavilo a baví i nyní je jejich podpora zobrazování souborů bez nutnosti jejich stažení do telefonu. Zkrátka a dobře flashku jen zapojíte do portu mobilu a pak už jen přes jeho displej “sosáte” soubory, které jsou na ní uložené. Problém přitom není kromě fotek ani s hudbou či filmy, byť je potřeba trefit formát. Pokud jej však netrefíte, stále se nejedná o žádnou katastrofu. Aplikace vám totiž umožní pustit si nepodporovaný film přes jinou v iPhonu nainstalovanou aplikaci jako například VLC, které rozjede snad naprosto vše. Jen je potřeba počítat s tím, že při použití jiného přehrávače než toho, který je součástí aplikace, je film stažen do telefonu, což může být při nedostatku úložiště problém. Jako nouzovka ale taky fajn. Poměrně fajn je pak čerstvě přidaná funkce pro Chromecast/Zrcadlení obsahu uloženého na flashce přehrávaného na mobilu. Díky tomu si tak můžete soubory z flashky vcelku jednoduše prohlédnout třeba i na Apple TV, což jsem samozřejmě také vyzkoušel a vše fungovalo přesně tak, jak mělo. Zde tedy opravdu palec nahoru, podobná vychytávka totiž potěší.

Přemýšlel jsem, zda má smysl se u podobného zařízení pouštět třeba do měření jeho rychlosti. Dospěl jsem k závěru, že to smysl moc nemá a to hned ze dvou důvodů. Jednak je kapacita i toho největšího modelu zkrátka titěrná, takže je jasné, že i kopírování dat o maximální velikosti flashky bude záležitostí na chvilku, protože nebudeme přetahovat několikaterabajtové záležitosti, a jednak se jedná o zařízení, které vlastně ani pro tyto účely nikdo nekupuje. Hlavní cílovou skupinou iXPandu jsou totiž jablíčkáři, kteří hledají jednoduchý způsob přenášení pár fotek, videí či jiných souborů z jednoho zařízení do druhého, potažmo nějaký fyzický nosič pro zálohování nebo přehrávání a zobrazování multimédií nahraných na flashku z počítače. Ve všech případech se tedy jedná svým způsobem o prkotiny, které se na rychlost čtení a zápisu váží jen minimálně – respektive ano, váží se na něj, ale při objemech přetahovaných dat zkrátka člověk asi moc neřeší, zda to či ono album přetahuje 10 nebo 12 vteřin. Rychlost čtení je nicméně dostatečná na to, abyste si z flashky mohli bez jakýchkoliv potíží přehrávat výše zmíněnou hudbu či filmy a měli jste pocit, že běží klasicky z interní paměti iPhonu. Pokud přesto po nějakých těch rychlostech prahnete, podívejte se na ně na screenshotu níže.

Novou generaci iXpandu nepřipravil SanDisk ani o možnost focení či natáčení videí přímo na něj. V aplikaci je totiž i nadále k dispozici možnost pro rychlé spuštění fotoaparátu s úložištěm právě na iXpandu, díky čemuž tak můžete fotit a natáčet de facto bez ohledu na interní paměť vašeho telefonu, což může být v určitých situacích taktéž docela fajn.

Resumé

Stejně jako na mě udělaly předešlé generace iXpandu dojem, zabodovala u mě i verze Luxe. Jedná se v mých očích o super příslušenství s všestranným využitím, které ocení každý, kdo příliš neholduje přenosu dat “vzduchem” či zkrátka už narazil na úložné hrany svého iPhonu. Jasně, určitá nedotaženost v nativních Souborech trochu zamrzí stejně jako to, že při sledování filmů či focení flashka z telefonu trochu hloupě trčí a člověk má občas strach, že jí nedopatřením vyšťouchne či nějak zlomí, ale ani v jednom případě se nejedná o věc, na kterou by se nedalo zvyknout nebo která by při využívání této hračky omezovala natolik, že by člověka skoro až odradila. Máte-li tedy s úložištěm na iPhonu problém anebo zkrátka jen pokukujete po fyzickém mediu pro lehký transport souborů z iPhonu do počítače a naopak, potažmo na zálohy fotek, kontaktů a kalendářů a zároveň vlastníte počítač s USB-C, myslím si, že SanDiskem iXpand Flash Drive Luxe vedle nešlápnete.

