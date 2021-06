Recenze CLUTCH V2: Nejtenčí powerbanka na světě, která se vám vejde i do peněženky

Powerbanky zažívají v poslední době velké prodejní úspěchy, protože nám dávají svobodu pohybu a prodlužují výdrž našich telefonů, tabletů a notebooků. Již neslouží pouze technologickým nadšencům a trampům, kteří chtějí být v lese bez elektřiny, ale online po celý pobyt. Na trhu je v současnosti mnoho značek, barev, velikostí a kapacít. Ale některé vybočují z davu a jdou na to úplně jinak. Powerbanka Clutch V2 je toho důkazem. Jaká je nejtenčí powerbanka na světě?

Oficiální specifikace

Výrobce uvádí, že máme v ruce nejtenčí powerbanku na světě. Pokud dám 3 kreditní karty na sebe, Clutch V2 je rozměrově stejná – má jen 7.62 x 5.08 x 0.38 cm. Její hmotnost je jen 57 gramů, takže ani necítíte, že ji stále nosíte sebou. Má kapacitu 2300mAh a postačí na skoro celé nabití vašeho chytrého telefonu. K dispozici jsou modely Clutch V2 pro nabíjení pomocí Lightning konektoru, nebo pomocí USB-C konektoru.

Balení

Při prvním setkání mě napadlo: ,,Stylová powerbanka ve stylovém kabátku.” Výrobce si dal záležet na balení, které je velice kvalitní a funkční, stejně jako samotné zařízení. Bílou krabičku z tvrdého kartonu chrání papírový obal. Otevírá se pomocí magnetického úchytu.Při vybalování přijde pocit, že máte v rukách šperk a že všechno je přesně promyšlené a připravené pro váš ohromný zážitek. Užijete si mrazení v zádech, zatajený dych a čistý design v každém momentě.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Tenhle velkolepý zážitek z rozbalování mě nutí k uvědomění si, že očekávám u příslušenství k Apple zařízením přesně tuhle show. Protože i unboxing například Apple iPhone je velkým a silným rituálem, který prostě patří k celé hře.

V balení najdeme powerbanku Clutch V2 a kabel na nabíjení. Zamrzí, že barva kabelu je černá, když zařízení je bílé. Normálně bych to neřešil, ale u tak promyšleného designu krabičky a powerbanky bych prostě čekal sladění barev.

Design a zpracování

První seznámení ve vás vyvolá emoce nadšení a obdivu. Ani nechci věřit, že v ruce drźím funkční powerbanku, kterou strčím do peněženky mezi platební karty. Subjektivně se mi bílá varianta oproti té černé líbí omnoho víc, protože nádherně podtrhuje celkový čistý design.

Zpracování je na velmi vysoké úrovni a všechny části k sobě krásně lícují. Na přední straně jsou umístěny praktické diody informující o stavu baterie a název powerbanky CLUTCH ve zlaté barvě. Na zadní straně je logo výrobce . Boční strany jsou lemovány elegantním kovovým rámečkem, který je přerušen micro USB konektorem pro nabíjení, tlačítkem pro vypínání a zapínání a lightning konektorem pro nabíjení Apple zařízení.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Osobní zkušenost

Jsem mile překvapený z celé koncepce produktu. Powerbanku schovám v peněžence a kdykoliv je k dispozici pro nabíjení mých Apple zařízení.

Při vypínání zařízení je potřeba držet tlačítko asi 10 sekund. Clutch V2 budete nosit zejména v peněžence a tenhle způsob (a hlavně ta délka stisku) vypínání vás ochrání od nechtěného vypnutí zařízení a zastavení dobíjení vašeho telefonu. Diody o stavu baterie jsou velmi užitečné, protože víte, kolik energie máte k dispozici. To vám dává jistotu, že powerbanku nezapomenete nikdy dobít. Powerbanku Clutch V2 si můžete vzít i do letadla do příručního zavazadla, protože splňuje podmínku kapacity pod 100Wh.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Pro jaké situace je vytvořena?

Měl jsem důležitý hovor a baterii telefonu na 3%. To je situace, která je stresující a může napáchat hodně škody. Naštěstí jsem telefon propojil s powerbankou Clutch V2 a úspěšně dokončil hovor. Powerbanku jsem nechal dobíjet telefon dál a během 85 minut mi můj iPhone 8 Plus hlásil ,,Plně nabito”. Na další nabíjení však už Clutch V2 nestačila. Ani jsem neočekával, že by zvládla víc. Ale opravdovým překvapením bylo, že ,,kreditka” mi dobije telefon plnohodnotně do 100%. Smekám svůj pomyslný klobouk před tak důmyslným zařízením. Nejen, že mě zachránilo, ale prodloužilo mi kapacitu telefonu o další den. Co se týče nabíjení samotné powerbanky, to “doplna” zvládnete za přibližně 2 hodiny.

Původně jsem si myslel, že jde jen o nouzové řešení. Prostě když dojde ,,šťáva” a elektrická zásuvka není k dispozici, vytáhnu malou skladnou powerbanku. Jenomže opak je pravdou a Clutch V2 využívám každý den. Když víte, že máte v kapse dvojnásobně energie, začnete s ní počítat a dokonce ji aktivně využívat. Protože si zvyknete, že již nemusíte hledat elektrickou zásuvku přes den, nemusíte si brát nabíječku všude sebou a naopak jen vyndáte svou elektrickou ,,kreditku” a bezstarostně dokončíte svůj úspěšný den.

Fotogalerie IMG_0695 Powebanka CLUTCH V2 2 Powebanka CLUTCH V2 Powebanka CLUTCH V2 - lightning Powebanka CLUTCH V2 - s lightning konektorem Powebanka CLUTCH V2 - kreditka Powebanka CLUTCH V2 - rozměry kreditky Vstoupit do galerie

Resumé

Clutch V2 je powerbanka, která je vám doslova kdykoliv k dispozici. Je hrdinou, který vás zachrání, když dojde baterka a nemáte možnost nabití. Je ale hlavně každodenním pomocníkem, který prodlouží fungování vaší elektroniky o několik důležitých hodin. Clutch V2 pokladám za nejen nejtenčí, ale i za nejhezčí powerbanku na trhu. Je elegantní a na první dotek víte, že v ruce držíte kvalitní zařízení.

Powerbanku Clutch V2 u prodejce MILICA můžete za 1289 Kč zakoupit zde