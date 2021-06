Recenze Amazfit GTS 2e: Velmi slušná alternativa k Apple Watch za pakatel

V dnešní recenzi se podíváme na smartwatch Amazfit GTS 2e, které se těší mezi uživateli v poslední době velmi slušné popularitě. Získaly si jí však hodinky jen svou přívětivou cenou a líbivým designem, nebo i funkčností? A jak si stojí oproti Apple Watch? Přesně na tyto otázky se vám pokusíme odpovědět v následujících řádcích.

Technické specifikace

Ještě než se pustíme do hodnocení hodinek jako takových, v krátkosti si představíme jejich technické specifikace. Ty jsou vzhledem k doporučené ceně hodinek 3299 Kč více než zajímavé. Těšit se u nich můžete třeba na 1,65” AMOLED displej s rozlišením 348 x 442 a jemností 341 ppi, který je samozřejmě dotykový. Tělo hodinek je vyrobeno z hliníku, na který navazuje na horní straně skleněný displej zaoblený na hranách. Na spodku hodinek pak naleznete senzory pro monitoring srdečního tepu, okysličení krve, teploty či měření stresu. Hodinky dále obsahují G-senzor, senzor okolního světla, digitální kompas, gyroskop, barometr či digitální krokoměr.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

O komunikaci s telefonem se stará Bluetooth ve verzi 5.0, který zajišťuje hodinkám velmi stabilní propojení minimálně náročné na energii. Fajn je pak i nasazení GPS a Glonass, což oceníte třeba při sportování, kdy jsou takto získaná data zaznamenávána do mapy. Když už mluvíme o sportování, k dispozici je 12 měřitelných sportovních aktivit, které si lze navíc ještě upřesnit skrze dodatečná nastavení. Naleznete mezi nimi jak klasiku ve formě běhu či cyklistiky, tak třeba i plavání – hodinky totiž disponují voděodolností do 5 atmosfér, tedy teoreticky do 50 metrů.

Hodinky jsou kompatibilní jak s telefony s Androidem, tak i s iPhony a to díky aplikaci Zepp. Ta slouží pro jejich synchronizaci, ale i dodatečná nastavení všeho, co hodinky nabízí. Co se pak týče operačního systému, který běží přímo v hodinkách, jedná se o Amazfit OS – tedy speciálně vytvořený OS přímo pro chytré hodinky Amazfit.

Špatně na tom hodinky nejsou ani z hlediska baterie. Ta má kapacitu 246 mAh a podle výrobce zajistí hodinkám běžnou výdrž kolem čtrnácti dnů. Zde je však potřeba říci, že pod pojmem “běžná výdrž” si každý z nás představí něco zcela jiného, takže je třeba počítat s tím, že zatímco někdo se přes 14 dní dokáže přenést, jiný bude nabíjet podstatně častěji. Ostatně, narazíme na to i později v naší recenzi.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Zpracování a design

Hodinky Amazfit GTS 2e jsou k dostání ve třech barevných variantách – konkrétně v černé s černým páskem, zlaté s růžovým páskem a stříbrné se zeleným páskem. Nám do redakce dorazila černá varianta, která je dle mého názoru nejminimalističtější a designově nejpovedenější. Jasně, Apple Watch vypadají vedle GTS 2e o něco dospěleji, ale myslím si, že za cenu, kterou si výrobce za Amazfity účtuje se jedná o designový skvost, který se vám na zápěstí bude zkrátka a dobře líbit – tedy minimálně v případě, že jste fanoušky designu Apple Watch. Jak už jste si totiž asi všimli, z něj model GTS 2e poměrně výrazně vychází.

Výrobce si dle mého nezaslouží pochvalu jen za design hodinek, ale i za použité materiály. I přes jejich nízkou cenu dokáží zaujmout displejem krytým sklem v kombinaci s hliníkovým rámečkem, díky kterému jsou patřičně odolné, a silikonovými řemínky (které jsou uživatelsky vyměnitelné). Ty působí na zápěstí příjemně a ačkoliv jsem spíš zastáncem zapínacího řešení silikonových sportovních řemínků od Applu, klasická přezka mě u GTS 2e v žádném případě neurážela nebo nedej Bože nelimitovala. Určitým zklamáním pro mě nicméně byla spodní strana hodinek, která je tvořená klasickým plastem, což může působit trochu aušusově minimálně z hlediska odolnosti. Jelikož se s ní ale setkáte vždy jen ve chvíli, kdy hodinky z ruky sundáte, asi nemá smysl nad touto věcí přespříliš lamentovat.

Kdybych měl zhodnotit dílenské zpracování hodinek jako takové, myslím si, že jej lze hodnotit jako velmi dobré. Jen stěží lze totiž na nich lze najít něco, co by působilo vyloženě odfláknutě či nedomyšleně. Jasně, můžeme se bavit třeba o tom, že zaoblení skla displeje po hranách mohlo být více dotažené k hliníkovému rámečku, aby na sebe tyto prvky více navazovaly, ale je potřeba mít stále na mysli, že se tu bavíme o produktu doslova za pár tisíc korun, nikoliv o Apple Watch za více než 10 tisíc korun. Pokud bych tedy hodnotil vyloženě s ohledem na cenu, řekl bych, že jsou Amazfit GTS 2e vyrobeny v nadstandardní kvalitě.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Testování

Hodinky jsem na svém zápěstí testoval poslední zhruba dva týdny a to buď jako náhradu k Apple Watch (konkrétně Series 5 a 6), nebo jako doplněk k nim pro účely srovnání naměřených hodnot či funkcionality některých prvků. De facto jsem tedy proti sobě postavil hodinky s cenovým rozdílem 10 000 Kč, jelikož GTS 2e lze poměrně často sehnat v různých slevách, které jejich ceny sráží i na 2 500 Kč. O to víc mě překvapilo, jak dobré v porovnání s Apple Watch smartwatch GTS 2e jsou.

Jednou z nejdůležitějších částí každých smartwatch je jejich displej, jelikož právě s ním uživatelé interagují. Přiznám se, že právě na ten jsem byl asi nejzvědavější ze všeho, jelikož jsem tak nějak nevěděl, co od AMOLED panelu vloženého do takto levných hodinek čekat. Nyní už vím, že jsem měl čekat skutečně mnoho. Displej hodinek je totiž opravdu velmi kvalitní a přestože jeho podání barev se mi zdá o něco horší než u Apple Watch, rozhodně bych neřekl, že je o 10 000 levnější (samozřejmě myšleno s nadsázkou a vztaženo na celek). Jinými slovy, stěžovat si na jeho kvalitu nelze, protože budete jen stěží hledat věci, které by vás na něm štvaly. Černá je dokonale černá, barvy opravdu hezké, objekty vykreslené velmi přesně a jako bonus Always-on. Ten tedy funguje oproti Apple Watch v dost omezeném režimu, jelikož vám ukazuje jen čas, ale to ve výsledku stejně mnoha uživatelům bohatě stačí. Zde tedy není opravdu co vytknout.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

U displeje a věcí s ním spojených ještě chvíli zůstaňme. Stejně důležitá jako kvalita zobrazovacího panelu je i jeho citlivost na dotyk či schopnost detekce zvednutého zápěstí, na kterou je navázáno automatické rozsvícení ciferníku. Zatímco ovladatelnost pomocí dotyků je velmi dobrá, u rozpoznávání zvednutí zápěstí za účelem rozsvícení ciferníku mají GTS 2e ještě určité limity zapříčiněné zřejmě ne zcela dokonalým gyroskopem. Rozhodně nemůžu říci, že by se hodinky při zvednutí zápěstí nerozsvítily, jelikož to ve většině případů skutečně udělají. O spolehlivosti na úrovni Apple Watch se ale bavit holt nedá.

Na ciferníky se ještě chvíli zaměříme detailněji. Za ně je totiž třeba výrobce pochválit, jelikož do hodinek umožňuje dostahování celé řady kousků třetích stran, což u Apple Watch možné není. Výběr je tedy velmi slušný a nemusíte se bát toho, že byste si svého favorita nevybrali. Poměrně úsměvné je pak to, že mnohé ciferníky jsou opět viditelně inspirovány kousky od Applu, což mě osobně usnadnilo celkové sžití se s hodinkami. Nastavování ciferníků jako takové je pak záležitostí pár kliknutí na displeji smartphonu nebo hodinek.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jak už jsem párkrát nakousl výše, pro správu hodinek je nutné z Google Play či App Store stáhnout mobilní aplikaci Zepp. Do té je se třeba přihlásit pod uživatelským účtem Amazfit, což však lze naštěstí velmi rychle vyřešit přes funkci Sign in with Apple. Přiznám se, že právě nutnost registrace mě trochu naštvala, protože toto řešení u nositelné elektroniky nemám moc rád, byť chápu, že jí výrobci přidávají za účelem snadné synchronizace při přechodu na nové telefony či gadgety. Co však nechápu je to, proč je Zepp vytvořen v jakési zvláštní kombinaci angličtiny a češtiny. Některé pojmy jsou v ní totiž uváděny normálně česky, například proces aktualizace hodinek prováděný přes aplikaci je však popsán v angličtině. Zde je tedy ještě určitě prostor na zlepšení. Odmyslím-li si však tento zádrhel, funkčnost aplikace a její přehlednost je poměrně dobrá. Fajn je i to, že zdravotní data naměřená hodinkami do ní jsou z ní synchronizovatelná do Zdraví v iOS.

Kdybych se pak měl pustit do hodnocení hodinkového systému Amazfit OS, hodnotil bych jej jako solidní průměr. Systém neurazí, ale ve výsledku ani nenadchne. Na hodinkách běží velmi svižně a působí přehledně, což je však vzhledem k tomu, jak málo funkcí nabízí GTS 2e v porovnání s Apple Watch prakticky jasné. Hodinky nemusí překousávat žádné doinstalované aplikace (to totiž vůbec nelze) ani nic podobného, takže se na jejich svižnosti vlastně ani nemá co podepsat. Vzhled systému jako takový je pak v mých očích poměrně příjemný a neurazí snad žádnou sortu uživatelů. Je nicméně vcelku škoda, že čas od času narazíte na určité nelogičnosti v ovládání a jako zběsilí kvůli nim začnete prstem “tapat” na displej ve snaze provést vámi chtěný úkon. Určitě by tedy nebylo od věci zapracovat například na zvýraznění některých prvků či zlepšení některých ovládacích gest.

S občasnou nelogičností softwarového ovládání hodinek souvisí úzce i ovládání hardwarové – přesněji ovládání pomocí jediného hardwarového prvku na hodinkách. Řeč je konkrétně o bočním tlačítku připomínající digitální korunku z Apple Watch. To je totiž stisknutelné (pro návrat na hlavní ciferník) a dokonce i naprogramovatelné pro aktivaci určitých funkcí. Pokud byste však chtěli například procházet seznamy funkcí v nastavení či jiných aplikacích točením digitální korunkou, budete mít smůlu. Ačkoliv korunkou na GTS 2e fyzicky točit lze, systém na to nereaguje. Je to škoda, hodinky to mohlo posunout o úroveň výš.

Hodinky zvládají kromě předinstalovaných funkcí typu měření aktivity a tak podobně samozřejmě i zrcadlit některé funkce ze spárovaného telefonu. Řeč je konkrétně o notifikacích na příchozí hovory, SMS, notifikace ze sociálních sítí či nejrůznějších komunikátorů. Tyto notifikace vypadají jednak na pohled hezky a jednak nemají problém s diakritikou, což je u mnoha čínských smartwatch a fitness náramků dlouhodobá bolístka. Smířit se nicméně musíte s nepodporou emoji, místo kterých se na hodinkách zobrazuje jen čtvereček. Je však možné, že v některém z budoucích updatů výrobce tento neduh vyřeší. Ostatně, stejným způsobem dostal na hodinky i češtinu, díky čemuž je zpřístupnil daleko větší sortě uživatelů. Abyste notifikace nepřehlédli, hodinky vás na ně upozorní vibracemi. Ty jsou poměrně výrazné a i relativně hlasité, takže v porovnání s Apple Watch nepůsobí až tak příjemně. Alespoň je však člověk zkrátka a dobře “nezazdí”, což se mi u Apple Watch čas od času stane.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Kromě notifikací dokáží hodinky s telefonem spolupracovat třeba i formou vyhledávání, kdy přes ně jste schopní svůj telefon “prozvonit” zvukovým signálem. Samozřejmostí je pak i ovladatelnost hudby přehrávané přes telefonu a to nejen ve formě strohého Play/Pause či přetáčení – bez problému lze regulovat i hlasitost. Osobně jsem testoval primárně se Spotify a funkčnost byla velmi dobrá.

Kdybych měl v krátkosti zhodnotit měření zdravotních funkcí, z toho mám trochu rozporuplné pocity. Poměrně často jsem se u něj setkával se selháním a to třeba i měření tepové frekvence, kterou minimálně u Apple Watch změříte snad za jakékoliv situace. Když se ale měření povedlo (zpravidla musel být člověk opravdu v klidu a hodinky mít přitažené pevně k zápěstí), hodnotově se téměř shodovalo s Apple Watch. Tím však nechci v žádném případě říci, že jsou smartwatch od Applu ukazatelem dokonalosti, ale spíš to, že z nich zkrátka a dobře dostanete víceméně stejná data jako z GTS 2e. To vše se navíc vztahuje vyloženě jen na zdravotní funkce – tedy měření srdečního tepu, okysličení krve a tak podobně. Budete-li si chtít měřit kroky a tyto “jednodušší” veličiny, s tím si samozřejmě hodinky poradí naprosto vždy bez jakýchkoliv problémů.

A jak si v mém testu vedly hodinky z hlediska výdrže baterie? Jak jsem psal výše, běžná čtrnáctidenní výdrž baterie udávaná výrobcem je extrémně orientační údaj, který se odvíjí podle toho, jak hodinky využíváte. V mém případě to byly aktivní veškeré notifikace, Always-on displej, povolená všechna měření a celkově spuštěné vše pro to, abych z hodinek dostal co nejvíce zajímavých dat. Hodinky jsem tedy dle mého názoru “šťavil” na úplné maximum a moc si nedokážu představit, co víc bych s nimi ještě měl dělat. Na své zápěstí jsem si je denně dával kolem 7 hodiny ranní s tím, že kolem 22 hodiny večerní jsem je sundával. Zhruba čtyřikrát v posledních dvou týdnech jsem pak přes ně měřil svou aktivitu, nesčtetněkrát pak kontroloval notifikace, ovládal hudbu a tak podobně. A výsledek? Solidních pět dní. Jasně, je to výrazně méně než kolik uvádí jako “běžnou” výdrž výrobce, ale je to pořád zhruba třikrát déle než kolik zvládají Apple Watch.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Resumé

Jak tedy smartwatch Amazfit GTS 2e závěrem zhodnotit? Dle mého jako velmi milé překvapení, které toho na svou nízkou cenu nabízí extrémně mnoho zajímavého a přestože se v mnoha ohledech nemohou s Apple Watch vyloženě rovnat, je potřeba jim vyseknout poklonu za to, jak skvěle jsou s ohledem na svou cenu využitelné. Sháníte-li tedy povedené smartwatch za nízkou cenu, které jsou funkčně solidně srovnatelné s Apple Watch a jste-li zároveň ochotni zkousnout některá omezení například ve formě nemožnosti doinstalování aplikací, myslím si, že zde budete spokojeni. Pro méně náročné uživatele jsou totiž jako dělané.

Smartwatch Amazfit GTS 2e můžete zakoupit zde