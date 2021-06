Vývojářská konference WWDC21, na které Apple představil nové verze svých operačních systémů, proběhla již před téměř třemi týdny. Od té doby se na našem magazínu každý den věnujeme novinkám a dalším vylepšením, které s novými systémy přišly. Konkrétně Apple představil iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Doposud se v naší návodní sekci věnujeme především iOS 15 a macOS 12, jelikož právě v těchto systémech je novinek k dispozici nejvíce, byť se to při samotné prezentaci úplně nemuselo zdát. V tomto článku se společně podíváme na jednu z nových funkcí, které se dočkal macOS 12 Monterey v rámci FaceTime.

macOS 12: Jak rozmazat pozadí ve FaceTime

Představení nových funkcí v nativní aplikaci FaceTime věnoval Apple podstatnou část své prezentace – nutno však podotknout, že je těchto nových funkcí k dispozici opravdu mnoho. Zmínit můžeme například zahajování hovorů pomocí odkazu. Díky tomu už nebude nutné, abyste pro zahájení FaceTime hovoru měli konkrétní osobu přidanou v kontaktech. Jednoduše pošlete odkaz a dotyčný se ihned připojí. Navíc k tomu se k hovoru budou moci připojit i uživatelé Androidu či Windows. Pokud na odkaz s FaceTime hovorem klepnou, tak se ocitnou ve webovém rozhraní. FaceTime tak konečně bude možné využít mezi platformami. Další skvělou funkcí je portrétní režim, potažmo klasické rozmazání pozadí okolo vás, které můžete znát z konkurenčních aplikací. Postup pro aktivaci portrétního režimu je následující:

Prvně je nutné, abyste se na vašem Macu s macOS 12 Monterey přesunuli do nativní aplikace FaceTime.

Jakmile tak učiníte, tak se připojte do hovoru , popřípadě jej s ostatními účastníky založte.

, popřípadě jej s ostatními účastníky V okně FaceTime hovoru pak v pravém dolním rohu, kde se nachází okno s vaší kamerou, klepněte na ikonu portrétu.

Jakmile tak učiníte, tak se portrétní režim automaticky aktivuje.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy v macOS 12 Monterey v aplikaci FaceTime aktivovat portrétní režim. Nutno však podotknout, že samotná aktivace je lehce krkolomná a nefunguje úplně tak, jak by měla. Jakmile totiž klepnete na ikonu portrétu, tak sice dojde k aktivaci portrétního režimu, kromě toho ale dojde také ke zvětšení okna s vaší kamerou – a naprosto stejně to je i v případě deaktivace. Malé okno s vaší kamerou se zkrátka a jednoduše chová tak, jako by jeho součástí nebyla ikona s portrétem. Pokud je portrétní režim aktivní, je pozadí ikony portrétu bílé, což vám pomůže k identifikaci. V následujících verzích macOS 12 Monterey samozřejmě dojde k vyřešení těchto chybek, které aktuálně lehce prvotní verze sužují. Pořád se ale jedná o beta verze, takže je nutné, abyste s tím počítali.