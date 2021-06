Je to pánvička, nebo živý protihráč? Zahrajte si na schovávanou v nové hře na iOS

Hru na schovávanou si většinou s videohrami většinou nespojujeme. Před lety ovšem dorazila zajímavá variace klasické dětské zábavy jako komunitní mód do hry Garry’s Mod. Tam se v podobě rozšíření PropHunt stala na krátkou dobu velmi populární. Hra žádala hráče, aby se zhostili role lovce, nebo schovávajícího se. V tip byl v tom, že k úspěšnému schování jste se nemuseli krčit za co nejsilnějším kmenem stromu. V PropHuntu na sebe stačilo vzít podobu nevinně vypadajícího herního předmětu a poté co nejlépe splynout se svým okolím. Popularitu nápadu otestovalo od té doby se svým vlastním módem i takové Fortnite. Nyní se dostává ve formě samostatné hry i na naše iPhony a iPady.

Novinka Run Prop, Run! pod vývojářů z PlayTogether Studio funguje prakticky na stejném principu jako již popisované módy. Na začátku hry se hráči rozdělí do dvou skupin – lovci a rekvizity. Každé kolo začíná s jedním lovcem, který při nálezu schovávajícího se hráče rozšíří svůj tým o dalšího lovce. Hraje se dokud nezůstane poslední úspěšně se schovávající hráč. K tomu, abyste se úspěšeně vyhýbali lovcům, vám hra dá k dispozici i množství speciálních schopností. Kouřové bomby nebo zvyšování rychlosti pohybu využijete ve vertikálně členěných úrovní, které prověří i vaše plošinovkové dovednosti. Hru si bude možné již brzy stáhnout z App Store.