Na iPhony dorazil hádankový hit Baba Is You, ve kterém sami měníte pravidla hry

Na iOS dorazil další herní hit z velkých platforem. Po vydání na osobních počítačích a Nintendu Switch můžete ode dneška na App Storu najít originální logickou hru Baba Is You. Ta se ze svého žánru dost vymyká, dokáže totiž unikat stereotypům a nabídnout kompletně originální hratelnost, která už ze své podstaty pomáhá hře unikat omezením ostatních her.

Premisa Baba Is You je vlastně jednoduchá. Na herním poli máte množství různých bloků, reprezentujících zdi, vodní toky nebo pohyblivé kameny. Vaším hlavním úkolem je pak každou z více než dvou set původních úrovní dokončit. A že vám neříkáme přesný způsob takové výhry. Vtip je v tom, že pravidla hry měníte vy sami. Titulní prohlášení vám oznamuje, že hlavní hrdina Baba jste vy. Pomocí přesouvání sloves a podstatných jmen na obrazovce pak ale můžete i toto základní pravidlo rychle změnit.

Zatímco se tak drtivá většina úrovní kolem dosažení vítězství představující vlajky, i tuhle podmínku můžete v několika případech změnit. Změny pravidel však ale více využijete například při modifikaci charakteristik různých herních bloků. Z původně smrtonosných lebek se díky tomu stanou obyčejné kameny, stejně tak jednoduše můžete hlavnímu hrdinovi pomoci překonat rozžhavenou lávu za pomocí přidání schopnosti létat. Baba Is You už dokázala svou kvalitu na předchozích platformách. Pokud tedy pro vás zní zajímavě, neváhejte si ji najít na App Storu, kde vás vyjde na 179 korun.