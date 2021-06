Kempy v ČR: Tato aplikace vám poradí, kam v Česku na dovolenou

Přestože hranice naší země nakonec v létě kvůli koronaviru uzavřené nebudou, očekává se, že mnozí Češi letos stejně z preventivních důvodů zvolí tuzemskou dovolenou na rozdíl od zahraniční. Jednou z nejlepších možností, jak v Česku dovolenou strávit, je využít služby kempů, které jsou po naší zemi rozesety skutečně hojně. Pokud tápete nad tím, jaký pro svou rekreaci zvolit, pomoci by vám mohla aplikace camp.cz, kterou si v krátkosti představíme v následujících řádcích.

Pokud jste se již někdy po campu poohlíželi, zřejmě jste na internetu zabrousili na stránky camp.cz, které české a slovenské campy “sdružují” pod jednou střechou, díky čemuž si mezi nimi můžete velmi jednoduše vybrat svého favorita a to ať už podle fotek, polohy či vybavenosti. Mobilní aplikace camp.cz je pak de facto jen “převrácený” web pro snadnější mobilní využití, což však rozhodně není na škodu. Ovladatelnost na mobilech je totiž více než dobrá.

Aplikace nabízí relativně velké množství možností filtrace kempů od jejich řazení podle vzdálenosti od vaší polohy po filtraci podle vybavenosti – možná je samozřejmě i kombinace těchto faktorů. Filtr pro navolení s vybavenosti je relativně obsáhlý a nechybí v něm například WiFi připojení, volba ubytování či to, zda si můžete s sebou do kempu vzít vašeho čtyřnohého psího miláčka. Fajn je i to, že jsou kempy hodnoceny jejich návštěvníky na hvězdičkové stupnici, díky čemuž si o nich můžete udělat poměrně slušný obrázek s předstihem.

Jakmile vám nějaký kemp padne do oka, přes jeho “profil” v aplikaci se o něm dozvíte všechny potřebné detaily od polohy a adresy, přes otevírací dobu až po telefonní čísla a webové stránky, díky čemuž jej můžete prozkoumat ještě detailněji. Za zmínku rovněž stojí, že pokud se v kempu ubytujete přes aplikaci (respektive na ní odkážete při ubytovávání), můžete dostat slevu. Ta bývá zpravidla sice jen pár procent a navíc časově limitovaná (v aplikaci jí však nepřehlédnete), ale každá koruna k dobru potěší. Totéž v bledě modrém platí i o možnosti spustit z aplikace navigaci přímo k danému místu. Navigování probíhá přes vámi zvolené aplikace, které máte stažené v telefonu.

Abych však jen nechválil, jsou věci, které nejsou na aplikaci zrovna ideální. Tou první a zároveň největší je její nepřizpůsobení iPhonům s výřezem. To jinými slovy znamená, že i na velkých displejích je kvůli spodnímu a hornímu ohraničení vcelku malá, jelikož zkrátka nevyužívá plný potenciál displeje. Druhou je pak design, který sice není špatný, avšak je z něj cítit, že má aplikace zkrátka již něco za sebou. Ostatně, vzhledem k tomu, že poslední update dostala před pěti lety se této skutečnosti zřejmě nelze divit. Dle mého testování se však i přesto jedná o asi tu nejlepší kempovou aplikaci, kterou můžete na iPhonu používat.

Aplikaci camp.cz můžete stáhnout zdarma zde