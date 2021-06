Za zásilky z AliExpressu se zatím DPH platit nebude

Milovníci nakupování na AliExpressu, eBay a dalších online tržnicích tohoto typu mají nový důvod k radosti. Celní správa totiž před pár hodinami oznámila, že je nucena upustit od plánovaného zavedení výběru DPH u zásilek s hodnotou do 22 Euro, který byl naplánován na 1. června letošního roku. Důvod pak může působit takřka tragikomicky. Parlement České republiky totiž nestihne do začátku července potřebnou novelu o dani z přidané hodnoty projednat a totéž v bledě modrém pak platí i o celním zákoně. Start výběru DPH za nákupy do 22 Euro se tak odkládá de facto na neurčito.

Zatímco pro zákazníky nakupující často v zahraničí právě na AliExpressech a místech jemu podobných je zpoždění parlamentu vítané, pro expresní přepravce se ve výsledku moc nemění. Jak totiž portál lupa.cz upozornil, celní legislativa týkající se celé věci je upravena nařízeními právního systému EU a ta jsou účinná bez nutnosti zásahu do národní legislativy. To pro expresní dopravce znamená, že ačkoliv DPH se svými klienty řešit nemusí, podání elektronických celních prohlášení je nemine i u zásilek do 22 Euro. DPH z nich nicméně vyměřováno nebude, díky čemuž se dopravci vyhnou zdržením a jejich klienti ušetří.

Obecně bude velmi zajímavé sledovat, jak nová pravidla EU nakupování levných cetek ze zahraniční (konkrétně mimo území EU) změní. Zatím se totiž zdá, že skoro nijak, jelikož prodejci z AliExpressu a spol začali ve velkém budovat na území EU své sklady, ze kterých hodlají zboží objednané občany EU posílat a tím veškeré DPH obejít. Zda se jim tato taktika z dlouhodobého hlediska vyplatí či nikoliv nicméně ukáže až čas.