Otec Mafie Daniel Vávra chce žalovat Facebook

Daniel Vávra již nějaký pátek ostře vystupuje proti cenzuře na internetu. Sám dle svých slov dostal během posledních pěti měsíců na Facebooku sedm banů, a to z důvodu kyberšikany. Podle něj se přitom o žádnou kyberšikanu nejednalo, jelikož jen poslal pár lidí „někam“. Sám dodává, že se tak děje od doby, co začal veřejně kritizovat jednu z politických stran. Chce se tedy soudit s Facebookem kvůli porušení smlouvy. „Budu se soudit s Facebookem za to, že porušují smlouvu. Někdo to musí zkusit první. Pokud to vyjde, bude to precedent pro další. Pokud ne, bude to sonda do postoje české justice na toto téma a možná impuls pro zákonodárce, aby s tím něco dělali. Pokud se udavačům podaří mě připravit o účet, bude to u soudu vlastně jen lepší,“ oznámil Vávra.