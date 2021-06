Od představení nových operačních systémů v rámci konference WWDC21 uběhly již celé dva týdny. Celé tyto dva týdny pro vás všechny představené systémy testujeme a přinášíme články, ve kterých se můžete dozvědět o různých novinkách a vylepšeních. V rámci návodů se pak můžete dozvědět více o tom, jak lze nové funkce aktivovat či využívat, což se hodí v případě, že jste si první beta verze nainstalovali také. Všemožných nových funkcí je v nových systémech k dispozici opravdu nespočet. Nutno však podotknout, že většině z nich se Apple na prezentaci vůbec nevěnoval, což platí také pro tento případ.

iOS 15: Jak spustit přehrávání uklidňujících zvuků na pozadí

V rámci operačního systému iOS 15 si nově můžete spustit přehrávání různých uklidňujících zvuků na pozadí. Někteří lidé si bez těchto zvuků šumu, moře či třeba deště nedokáží představit každodenní fungování. Pokud jste však chtěli tento typ zvuků na iPhone přehrát, tak bylo nutné, abyste si pořídili nějakou aplikaci třetí strany. Tato povinnost s iOS 15 opadá a přehrávání uklidňujících zvuků lze jednoduše spustit následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu s iOS 15 přesunuli do aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak níže rozklikněte kolonku s názvem Ovládací centrum.

rozklikněte kolonku s názvem Dále pak sjeďte opět níže a lokalizujte kategorii Další ovládací prvky.

a lokalizujte kategorii V rámci této kategorie vás zajímá prvek s názvem Sluch, u kterého klepněte na zelenou ikonu +.

u kterého klepněte na Takto přidáte prvek Sluch do ovládacího centra. Jeho pozici lze případně změnit chytnutím za tři čáry napravo v řádku.

Nyní je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do ovládacího centra: iPhone s Touch ID: přejeďte prstem ze spodní hrany displeje směrem nahoru; iPhone s Face ID: přejeďte prstem z pravé horní hrany displeje směrem dolů.

V ovládacím centru pak vyhledejte prvek Sluch s ikonou ucha a klepněte na něj.

s a klepněte na něj. Nyní se zobrazí rozhraní pro sluchové funkce. Zde klepněte úplně dole na možnost Zvuky na pozadí, čímž se spustí jejich přehrávání.

čímž se spustí jejich přehrávání. Výše už si pak jen stačí v sekci Zvuky na pozadí zvolit takový zvuk, který chcete poslouchat, popřípadě si můžete změnit hlasitost.

Jakmile jednou prvek Sluch do ovládacího centra přidáte, tak už samozřejmě není nutné, abyste tak učinili pokaždé, když si budete chtít přehrávání zvuků na pozadí spustit. To znamená, že jakmile Sluch do ovládacího centra přidáte, tak už ho jen stačí otevřít, klepnout na ikonu prvku a spustit přehrávání zvuků. Konkrétně jsou k dispozici zvuky vyvážený šum, vysoký šum, hluboký šum, oceán, déšť a potok. Jakmile se rozhodnete pro první spuštění zvuku na pozadí, tak berte na vědomí, že budete nejspíše muset nějakou dobu počkat. Zvuk se totiž musí stáhnout do lokálního úložiště. Kompletní rozhraní funkce pro přehrávání zvuků na pozadí najdete v Nastavení -> Zpřístupnění -> Audiovizuální pomůcky -> Zvuky na pozadí, kde navíc najdete pár předvoleb navíc.