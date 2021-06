Apple přestal vyrábět iPhone 12 mini

Měl to být hit, ale svůj potenciál nakonec nenaplnil. Tak přesně takto by se dal v krátkosti charakterizovat loni představený iPhone 12 mini. Suverénně nejmenší iPhone posledních let se totiž prakticky od svého uvedení na pulty obchodů prodejně trápí a to dokonce natolik, že se Apple v uplynulých týdnech rozhodl jeho výrobu zcela zastavit. V plánu to přitom měl až na konci června.

Jelikož jsou prodeje modelu 12 mini čím dál slabší a slábnout zcela určitě s blížícím se podzimem a příchodem nových iPhonů dále budou, rozhodl se kalifornský gigant začít pomalu vyprodávat jeho skladové zásoby, kterých má vzhledem k brzkému ukončení prodeje zřejmě poměrně dost. Vcelku smutné je pak to, že s prodeji zřejmě vůbec nehnulo ani nedávné odhalení fialové verze tohoto modelu, která jablíčkářskou komunitou zarezonovala coby jedna z nejhezčích barevných variant iPhonu posledních let.

Nezdar s iPhonem 12 mini se však v běžném světě hned tak neodrazí. Nic totiž nenasvědčuje tomu, že by měl být telefonů již brzy nedostatek a co víc – na podzim má vyjít jeho další generace ve formě 13 mini. Ta však bude nejspíš zároveň poslední mini verzí iPhonu minimálně pro pár dalších let, jelikož s 5,4” modelem Apple pro rok 2022 již nepočítá. V úvahu sice připadá změna plánu související s možným kolosálním úspěchem iPhonu 13 mini, ale jelikož ten se očekávat vzhledem k osudu modelu 12 mini nedá, čeká řadu mini na 99 % pomalá smrt.