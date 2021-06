Včera to byly přesně dva týdny od úvodní prezentace na vývojářské konferenci WWDC21, na které Apple představil nové operační systémy. Konkrétně jsme se pro připomenutí dočkali představení iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Ihned po skončení prezentace Apple vydal první beta verze zmíněných operačních systémů, tudíž si je vývojáři mohli ihned stáhnout a nainstalovat. Stejně jsme učinili i my, což znamená, že pro vás již delší dobu systémy pilně testujeme a přinášíme vám veškeré novinky a poznatky, o kterých byste měli vědět. Nutno však podotknout, že vývojářské verze jsou doopravdy určeny pouze pro vývojáře. Můžete si díky nim sice vyzkoušet některé funkce o pár měsíců dříve, musíte však ale počítat s tím, že se v nich nachází nespočet chyb, které mohou v krajních mezích dokonce kompletně vyřadit vaše zařízení z provozu. Jaké jsou nejčastější chyby, které se vyskytují v iOS 15?

25 chyb, které nejčastěji sužují 1. betu iOS 15

Displej se po zvednutí iPhonu výše nerozsvítí (nefunguje Probudit zvednutím). Některé funkce z AssistiveTouch nefungují správně. Často dochází k omylnému vyvolání Siri. V některých případech se špatně vyobrazují Memoji. Widget Baterie často nezobrazuje správně stav nabití vašich zařízení, která jsou připojená přes Bluetooth. Při použití CarPlay se nemusí správně zobrazovat nějaké prvky, především při navigování. Pokud Siri opakovaně několikrát po sobě zapnete, tak se může stát, že dojde k automatickému vypnutí. Při FaceTime hovorech se může stát, že vám indikátor přiblížení neukáže správnou hodnotu. Pokud ve FaceTime hovoru využijete portrétní režim, dojde k přiblížení obrazu. V případě, že zahájíte FaceTime hovor s kontaktem, který máte uložený s emoji ve jméně, tak může dojít k zaseknutí či pádu aplikace. Funkce automatické odpovědi v režimu Soustředění nefunguje. Asistovaný přístup v určitých situacích nemusí fungovat správně. Sdílení zdravotních dat má aktuálně několik různých problémů – například dochází k vynechávání některých dat či k pomalému načítání. Při aktivním režimu Soustředění může dojít ke špatnému zobrazení domovských obrazovek. Posouvání v Knihovně aplikaci může způsobit nesprávné zobrazení. Skenování dokumentů v aplikaci Mail nefunguje. V aplikaci Nastavení se může zobrazit nabídka k zakoupení iCloud+ i v případě, že tuto službu (předplacený iCloud) již máte. Při přehrávání hudby přes AirPody může dojít k náhodnému zaseknutí či vypnutí přehrávání. Některé prvky v aplikaci Hudba se nemusí zobrazit správně. Po restartu aplikace Zprávy může dojít k tomu, že se namísto jmen kontaktů zobrazí telefonní čísla. Notifikace z aplikace Počasí nemusí fungovat správně. V různých aplikacích (například Instagram) se nemusí správně přehrávat zvuk – nutnost restartu aplikace. Některé webové stránky v Safari se při nečinnosti mohou kompletně zaseknout. VPN aplikace ve většině případech nefungují správně. Private Relay se po deaktivaci za nějakou dobu opětovně zapne. Pokud v iPadOS 15 přesunete widgety na domovskou stránku mezi aplikace, tak může dojít ke špatnému zobrazení.

Výše uvedený seznam chyb je aktuální pouze pro 1. beta verzi iOS 15. Je jasné, že se v dalších verzích dočkáme rozsáhlých oprav (nejen) výše uvedených chyb. Zároveň je ale dosti pravděpodobné, že při opravách některých chyb vzniknou další – v případě Applu se jedná o naprostou klasiku. Co se pak týče výkonnostní stránky a výdrže, tak nelze s přesností určit, na kterých iPhonech funguje iOS 15 nejlépe – někteří uživatelé uvádí, že jim iOS 15 funguje skvěle, jiní zase tvrdí, že špatně. Tak jako tak, tyto beta verze jsou stále vývojářské, což znamená, že by si je měli doopravdy instalovat pouze vývojáři. Pokud patříte mezi obyčejné uživatele, tak si beta verzi iOS 15 určitě neinstalujte – způsobilo by vám to více problémů než užitku.