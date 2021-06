5 filmů na iTunes, které tento týden seženete výhodněji (18. 6. 2021 – 20. 6. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Hancock

Hancock není tak úplně typický hrdina či supehrdina. Disponuje nadpřirozenými schopnostmi, se superschopnostmi se ale pojí také velká odpovědnost, což si Hancock jaksi neuvědomuje. Sarkasmus a rebelie mu není cizí, a je značně konfliktní. Pro svou složitou povahu je nepochopený, a přestože nemá zlé úmysly, za jeho hrdinskými skutky zůstává jen spoušť. Na názory ostatních lidí Hancock kašle – ovšem až do chvíle, kdy zachrání život Raye Embreyho (Jason Bateman), který pracuje jako PR executive (osoba zodpovědná za styk s veřejností) a kdy začíná cynický super hrdina zjišťovat, že nakonec má přece jen svou zranitelnou stránku.

59,- vypůjčení, 149,- zakoupení

Angličtina

Blíženec

Snímek Blíženec vypráví příběh elitního nájemného zabijáka Henryho Brogana (Will Smith), který vždy na sto procent odvede veškerou zadanou práci. Při poslední zakázce se ale k Henrymu dostanou informace, které rozhodně neměl slyšet. Henrymu začíná jít o život, a na horizontu se rýsuje boj s velmi zvláštním nepřítelem.

79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Rychle a zběsile 8

Vin Diesel, Dwayne Johnson a Michelle Rodriguez vévodí hvězdnému obsazení snímku Rychle a zběsile 8, dalšího pokračování celosvětově úspěšné série, které tentokrát nabízí ještě více vysokooktanové akce a automobilových soubojů plných adrenalinu. Dom (Diesel) a Letty (Rodriguez) jsou manželé, Brian s Miou se rozhodli odejít na odpočinek a i zbytek týmu vede zdánlivě normální život. Když ale tajemná žena (Charlize Theron) svede Doma do světa zločinu, odkud není úniku, členy týmu čekají strasti, které je otestují jako nikdy dřív. Na kubánském pobřeží, v newyorských ulicích i v ledovém Barentsově moři bude naše elitní jednotka bojovat proti anarchii, která by rozpoutala ve světě chaos, a navíc musí přivést domů muže, který z nich udělal rodinu.

59,- vypůjčení, 149,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

The Town

Zkušený lupič plánuje akci, která by mohla být dosud největším úspěchem jeho zlodějského gangu. Přitom se snaží vymyslet, jak se vymanit z pasti svého života i z města a zároveň uniknout agentovi FBI, který se snaží dopadnout jeho i jeho bandu bankovních lupičů. Ben Affleck nejen vévodí vynikajícímu hereckému obsazení, ale je také režisérem a spoluautorem scénáře napínavého, kriticky oceňovaného kriminálního thrilleru, který se odehrává – a často také exploduje – v drsných lokacích Bostonu.

59,- vypůjčení, 279,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Hotel Transylvánie 3

Ve filmu od Sony Animation Pictures Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená se s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní plavidlo nabídnout, od strašidelného volejbalu po exotické exkurze a opalování při Měsíčku. Když však Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.

69,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

