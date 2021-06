Rentalit rozjíždí nový partnerský program

Tisková zpráva: Společnost Rentalit na našem trhu nabízí poměrně zajímavou službu. Konkrétně se totiž nabízí možnost pořízení počítačů a mobilních telefonů formou operativního leasingu, a to rovnou z pohodlí intuitivního e-shopu. Nyní navíc přichází s novým partnerským programem RentalitPro. Svým partnerům umožňuje nabídnout svým zákazníkům například nový počítač, notebok, telefon či tablet na operativní leasing, přičemž za každé profinancované zařízení získává provizi.

Program RentalitPro je určený pro velkoobchody, prodejny nebo e-shopy s hardwarem, IT správce, virtuální operátory, finanční poradce, softwarové společnosti, ale i pro další společnosti, které mohou tyto službu nabídnout svým klientům. Partneři programu získají provizi z každého profinancovaného zařízení a tím navýšení vlastního obratu. Pro své zákazníky mají možnost zajistit kvalitní hardware rychle a snadno, pravidelnou obměnu hardwaru u jejich zákazníků nebo možnost zpětného odkupu profinancovaných zařízení.

Zrychlená digitalizace znamená, že firmy musí v současné době reagovat na poměrně rychlé zastarávání pořízených strojů, vyšší nároky na datovou bezpečnost, výkonnost, kompatibilitu či rychlost připojení. To vše samozřejmě zatěžuje firemní cashflow. Operativní leasing počítačového vybavení umožní firmám alokovat investice do rozvoje firmy nebo lidských zdrojů. „Věříme, že RentalitPro může být pro naše partnery skvělým způsobem, jak nabídnout svým klientům novou službu, ale také navýšit vlastní obrat. S pomocí kalkulačky na našem webu klientovi nejen snadno spočítají výši měsíčního pronájmu, ale také svou provizi,“ říká Petra Jelínková, CEO Rentalit.

Investice do informačních technologií mají v posledních letech vzrůstající tendenci a dá se očekávat, že tento trend bude pokračovat, a dokonce se i zrychlovat. V roce 2020 dosáhly celkové investice podniků a veřejné správy do ICT vybavení a softwaru 245 miliard korun. Ve vztahu k celkové výkonnosti naší ekonomiky jsou investice do ICT v Česku výrazně nad průměrem zemí EU a dosahují kolem 4 % HDP (v roce 2018 to bylo 4,3 % HDP). „RentalitPro umožní klientům našim partnerů nabídnout snadný způsob, jak řešit firemní IT vybavení. Obzvláště pro menší a střední firmy může být naše služba velmi atraktivní, protože jim nejen zajistí kvalitní vybavení, ale také možnost přenést odpovědnost za případný servis nebo výměnu na externího dodavatele. Také náš schvalovací proces je rychlý a jednoduchý. Naším cílem je, aby lidé mohli v klidu pracovat, o IT vybavení se staráme my,“ dodává Jelínková. Partnery programu RentalitPro jsou v současné době například společnosti iStores a Applebezhranic.

Jak funguje služba Rentalit?

Stačí, když si vyberete zařízení na e-shopu. Tam je možné vybrat si z široké nabídky kvalitních počítačů a mobilních telefonů, které jsou vám následně doručeny až do kanceláře. Po uplynutí doby pronájmu jsou počítače nebo telefony automaticky vyměněné za nové a přístroje jsou dobře pojištěné. V případě potřeby je zajištěn servis nebo zajištění náhradního zařízení.

Jaké výhody přináší operativní leasing pro malé a střední firmy?

Majitelé nebo manažeři společností nejčastěji uvádějí přínos spočívající jak v profesionálním managementu hardwaru, tak ve finančních úsporách. Hlavním benefitem jsou úspory nákladů souvisejících se životním cyklem zařízení, protože hardware je kontinuálně zlepšován nebo nahrazován lepšími a výkonnější zařízeními. Starší technologie jsou zároveň méně odolné proti novým bezpečnostním rizikům.

Operativní leasing hardwaru přináší firmám zlepšení cash flow a možnost využít firemní finance pro jiné investice. Díky pronájmu může totiž společnost využít kapitál pro klíčové podnikatelské aktivity a pro jejich rozvoj namísto jeho utápění v pořizování výpočetní techniky. Náklady je pak možné rozprostřít do několika let a získat tím prostor pro vlastní expanzi.

Je operativní leasing hardwaru finančně výhodný?

Hlavní bariérou pro využívání operativního leasingu koncového hardwaru bývá předpoklad, že se jedná o finančně velmi nevýhodné řešení. Přitom celkové náklady na operativní leasing jsou při 2 i 3 letém životním cyklu koncového HW nižší než při financování úvěrem nebo i hotovostí. Nákup za vlastní prostředky přináší zbytečné vázání kapitálu firmy, který lze efektivněji využít. Při nákupu koncového hardwaru do majetku je pak k nákladům třeba také započítat náklady související s řízením použitého HW (skladování, mazání dat, odprodej nebo likvidace), které jsou v případě využití operativního leasingu výrazně nižší, neboť je na sebe bere leasingová společnost. Cena za pronájem navíc může obsahovat kvalitní pojištění a servis přístrojů.