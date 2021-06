Kde zaparkovat: 7 aplikací, se kterými bez problémů zaparkujete kdekoliv

Kde zaparkovat se aktuálně stává termínem, který začíná vyhledávat více a více lidí. Začínají totiž letní měsíce, v rámci kterých se většina z nás vydává na různé výlety a dovolené. Když k tomu navíc připočteme fakt, že jsme několik dlouhých měsíců byli omezeni pandemií koronaviru, která aktuálně konečně začíná ustupovat, tak je jasné, že lidé budou cestovat více než kdykoliv jindy. V případě, že se rozhodnete na výlet po Česku odjet svým autem, tak by se vám mohly hodit aplikace, s pomocí kterých zvládnete jednoduše kdekoliv zaparkovat. Na ty nejlepší z nich se společně podíváme v rámci tohoto článku.

MPLA.IO

Patříte mezi obyvatele města Praha, Brno, Pardubice, Olomouc, Liberec, Příbram, Kolín, Litomyšl či Rychnov nad Kněžnou a popřípadě jednoho z dalších více než třiceti velkých měst? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, tak zvažte instalaci aplikace MPLA.IO. Jedná se totiž o jednu z nejvíce používaných a oblíbených aplikací pro parkování v České republice. Uživatelské prostředí aplikace MPLA.IO je velmi jednoduché a intuitivní a můžete v něm samozřejmě zaplatit za parkovné – stačí zadat vaši RZ, platební kartu, základní údaje a je hotovo. Zaplatit zvládnete doslova za pár sekund. MPLA.IO využívají stovky tisíců řidičů, což mluví samo o sobě, stejně jako skvělé hodnocení v App Storu. A vy se k těmto řidičům můžete přidat.

MPLA.IO stáhnete zde

Smart4City

V případě, že hledáte aplikaci, se kterou se stane parkování v mnoha českých městech hračkou, tak se vám bude hodit Smart4City. S pomocí této aplikace jste schopni rychle a jednoduše zaplatit za parkovné. Celý proces je v tomto případě opravdu jednoduchý, jelikož se nemusíte prakticky o nic starat. Stačí, abyste se ocitli na placeném parkovišti, a poté otevřeli aplikaci Smart4City, která pomocí GPS zjistí, na jakém parkovišti se nacházíte. Po identifikaci už se vám rovnou objeví informace pro provedení platby, a to bez zbytečného a zdlouhavého hledání. Aplikace vás pak dokáže upozornit na uplynutí parkovného, díky čemuž nezapomenete na prodloužení či na odjezd. U jednotlivých parkovišť v databázi Smart4City si můžete zobrazit tarif, platební metody a u některých také obsazenost, nechybí také možnost pro navování k parkovišti.

Smart4City stáhnete zde

Zaparkuju.cz

To, že v dnešní době musíte za parkování platit – tedy především ve větších městech – je naprosto běžné. Pro někoho je to nepochopitelné, každopádně nejedná se o něco, s čím bychom mohli něco dělat a nezbývá nám tedy nic jiného než se přizpůsobit. Pravdou ale je, že placení za parkovné dokáže být velmi otravné, tedy především tehdy, pokud například spěcháte. Přece jenom, když už byste měli za něco platit, tak by bylo fajn, kdyby byl proces celé platby co možná nejjednodušší. Pokud hledáte aplikaci, díky které byste mohli za parkovné ušetřit, tak se vám bude hodit ta s názvem Zaparkuju.cz. V rámci této aplikace najdete seznam mnoha různých parkovišť, na kterých zaparkujete za skvělé ceny. Parkoviště si zde můžete jednoduše filtrovat na základě různých aspektů. Zaparkuju.cz je určeno především pro obyvatele Prahy.

Zaparkuju.cz stáhnete zde

eParkomat

Patříte mezi obyvatele Prahy, popřípadě se chystáte váš výlet směřovat do hlavního města České republiky? Pokud jste si byť pouze na jednu z těchto otázek odpověděli kladně, tak se vám bude hodit aplikace eParkomat. S pomocí této aplikace si můžete být stoprocentně jistí, že se vám vždy podaří na pražských parkovištích najít prázdné místo. Určitou výhodu pak máte v případě, pokud využíváte službu Chytré auto od T-Mobile. Aplikace eParkomat se s touto službou zvládne perfektně propojit. V rámci eParkomat najdete různé informace o parkovištích, na kterých se chystáte parkovat – například o ceně, pravidlech, apod, kromě toho samozřejmě v této aplikaci můžete provádět platby za parkovné. Pro uložení vašich dat se do aplikace můžete přihlásit.

eParkomat stáhnete zde

park4night.com

Jestliže se řadíte mezi jedince, kteří rádi cestují po celém světě, a kterým nedělá problém přes noc přespat v autě, tak je přesně pro vás určená aplikace park4night.com. V této aplikaci najdete nespočet různých tipů na místa, na kterých můžete přespat přes celou noc. Do aplikace park4night.com jednoduše zadáte lokalitu, ve které chcete na celou noc zaparkovat, a poté už si jen stačí vybrat to místo, na kterém setrváte. Po vybrání parkoviště se k němu samozřejmě můžete nechat navigovat. U jednotlivých parkovišť si můžete nechat zobrazit také recenze, a pokud na nějakém parkovišti přes noc zůstanete, tak jej budete schopni ohodnotit i vy. Můžete si tak být stoprocentně jistí, že veškeré recenze parkovišť jsou v park4night.com opravdu reálné.

park4night stáhnete zde

citymove

V jednom z výše uvedených odstavců jsme se společně podívali na aplikaci Zaparkuju.cz, která je určená především pro jedince, kteří se ocitnou v Praze. Návštěvníci Prahy však kromě této zmíněné aplikace mohou využít také tu s názvem citymove. Díky aplikace citymove můžete jednoduše platit za parkování v rezidenčních zónách, nejedná se však o základní funkci této aplikace. V citymove si jednoduše zvolíte trasu z bodu A do bodu B a zjistíte tak, jakým způsobem bude nejlepší se do cílové destinace přepravit. Vyhledávání počítá s autobusy, vlaky, tramvajemi, taxíky a dokonce i se sdílenými skůtry, koly a koloběžkami. Pokud vám aplikace vyhodnotí jakožto nejlepší způsob přepravy pomocí městské hromadné dopravy, tak za ní budete schopni přímo z aplikace zaplatit.

citymove stáhnete zde

Park ‚n‘ Go

Aplikaci Park ‚n‘ Go využijí především obyvatelé města Pardubice. Pokud si aplikaci Park ‚n‘ Go nainstalujete, tak se můžete nechat informovat o cenách parkování a o tom, kdy je na vybraných parkovištích parkování k dispozici zdarma. Samozřejmostí je pak i v tomto případě možnost pro jednoduché zaplacení za parkovné – stačí, abyste do aplikace zadali vaši RZ a typ auta. Poté už si jen stačí nechat vygenerovat speciální SMS, se kterou za parkování jednoduše zaplatíte. Předvolby RZ a typu auta se samozřejmě v aplikaci uloží, takže nebude nutné po každém zapnutí vše opětovně vyplňovat.

Park ‚n‘ Go stáhnete zde