Apple Music HiFi nebude již brzy jen exkuzivitou Apple produktů

Přestože je hudební streamovací služba Apple Music oblíbená primárně u majitelů produktů z dílny Applu, faktem je, že si jí lze užít i na Androidech. Apple totiž pro ně již před lety vytvořil samostatnou aplikaci, která jim umožňuje jeho službu využívat a to prakticky tak jako na iPhonech. Obecně však platí, že novinky pro Apple Music se dříve objevují na platformách Applu a až poté na Androidu, což je nyní i případ Apple Music HiFi. To by se však mělo již relativně brzy změnit.

Když Apple minulý týden spustil Apple Music HiFi ve formě podpory prostorového zvuku a lossless režimu, nechal se slyšet, že tak zatím učinil jen na jeho produktech a že Androidy si budou muset ještě počkat. Před pár hodinami však vydal kalifornský gigant na Androidy první betu Apple Music, která podporu novinek obsahuje, takže je jasné, že již brzy se exkluzivita Apple Music HiFi u Apple produktů vytratí. Co se týče doby testování bety, ta se dá v současnosti odhadnout na nižší týdny, jelikož se nejedná o nic pro Apple složitého na implementaci. Pokud by vás pak zajímaly novinky, ty budou zcela shodné s těmi, které dorazily do Apple Music na iPhonech.